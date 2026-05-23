NYT: ЄС поки не готовий призначити посланника для переговорів з Росією

glavcom.ua
Каллас: перш ніж говорити про кандидатуру посланника, треба з'ясувати, що саме Європа хоче сказати Москві

Країни Євросоюзу дедалі активніше обговорюють можливість прямих контактів із Кремлем, однак до призначення офіційного переговорника ще далеко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Зустріч на Кіпрі: без фінальних рішень

Наступного тижня на Кіпрі відбудеться неформальне засідання глав МЗС країн ЄС. За даними трьох дипломатів і двох чиновників, яких NYT цитує на умовах анонімності, учасники обговорять, на чому мають зосередитися можливі переговори з Росією і які «червоні лінії» Європа має намір дотримати. Призначення офіційного посланника на порядку денному не стоїть – утім, ідея виокремити одну особу або невелику групу для підтримання контактів із Кремлем може прозвучати.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас підкреслила: спочатку треба відповісти на головне питання – не хто, а що.

«Важливіше не хто, а що. Що саме ми хочемо попросити у Росії?» – так сформулювала цю думку головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Чому Європа змінює позицію

Після повномасштабного вторгнення 2022 року більшість країн ЄС заморозили політичні контакти з Москвою. Тепер ця позиція тримається дедалі важче: американські переговорники місяцями топчуться на місці, переключаючись на ситуацію на Близькому Сході, а Європа фактично залишилася поза столом переговорів. Найбільша стурбованість – що майбутня мирна угода може не врахувати інтереси ні Києва, ні союзників по континенту.

«Це фундаментальна відсутність довіри Європи до Сполучених Штатів», – пояснив NYT Муджтаба Рахман, директор з питань Європи консалтингової компанії Eurasia Group.

Додатковий чинник: саме Євросоюз є нині головним фінансовим донором України – зокрема, 90 мільярдів євро позики на підтримку воєнних зусиль Києва. Це, за словами московського редактора Костянтина Ремчукова, який має зв'язки в Кремлі, пояснює і готовність Росії говорити саме з Брюсселем.

«Наразі Європа має більший вплив на Україну, ніж Вашингтон», – зазначив він, уточнивши, що в Москві є «впливові люди», які вважають: конфлікт треба завершити до кінця року.

Кандидати та «червоні лінії»

Активну дискусію про можливого посланника розпочав президент Євроради Антоніу Коста – 7 травня він публічно заявив, що консультується з лідерами щодо «найкращого способу організуватися» до «слушного моменту» для розмови з Росією. Президент Фінляндії Александер Стубб 14 травня додав: час для прямої участі Європи в переговорах «наближається», адже Росія зазнає втрат на полі бою.

Зеленський також підтримав ідею. «Європа має бути залучена до переговорів. Важливо, щоб вона мала вагомий голос і присутність у цьому процесі», – написав він у Facebook.

Серед імен, які неофіційно циркулюють у дипломатичних колах: сам Коста, колишній прем'єр Італії та екскерівник ЄЦБ Маріо Драґі, ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель і президент Фінляндії Стубб. Путін пропонував залучити Герхарда Шредера, однак европейські лідери цю ідею відкинули: Каллас охарактеризувала Шредера як «лобіста на найвищому рівні для російських держкомпаній». Сама Каллас, втім, дала зрозуміти, що готова взяти цю роль – хоча Москва навряд чи погодиться на її кандидатуру.

Прем'єр Естонії Крістен Міхал застеріг від надмірного оптимізму: «Позиція Росії така: що не вдається здобути на полі бою, вона прийде й вимагатиме за столом переговорів».

Нагадаємо, ще 11 травня «Главком» повідомляв, що неформальна зустріч глав МЗС ЄС («Гімніх») на Кіпрі 27–28 травня присвячена саме темі можливого діалогу з Росією – насамперед питанню, що саме Євросоюз хотів би обговорити з Москвою. Каллас тоді підкреслила: спільна позиція 27 країн – обов'язкова умова перед будь-якими контактами.

До слова, Путін на початку травня назвав Герхарда Шредера людиною, якій довірив би представляти Європу в переговорах. Берлін відхилив цю пропозицію як «удавану». Натомість серед реальних кандидатів, за повідомленням Spiegel, все частіше називають Анґелу Меркель.

