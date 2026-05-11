Тайвань відмовився від частини зброї США. Роздратування Вашингтону сягнуло піку

У США вважають, що Тайвань залишив без грошей важливі оборонні проєкти

Пентагон вважає, що Тайбей залишив критичні прогалини у власній обороні

Тайвань затвердив оборонний бюджет, який виявився значно меншим за очікування Сполучених Штатів. Вашингтон уже офіційно висловив розчарування таким рішенням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними агенції, парламент Тайваню схвалив додаткові оборонні витрати на суму $25 млрд. Однак це лише близько двох третин від початкового пакета, який пропонував уряд країни.

У США вважають, що такого фінансування недостатньо для повноцінного посилення обороноздатності острова на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Співрозмовник Reuters серед високопосадовців США на умовах анонімності заявив, що Білий дім очікував повного фінансування оборонного пакета.

«Наша позиція щодо оборонного бюджету Тайваню... полягає в тому, що він роздратовує тим, що на монтажному майданчику залишилися деякі речі, які, на нашу думку, все ще потребують фінансування. Ми хотіли б, щоб решта початково запропонованого пакету була профінансована», – сказав чиновник.

За інформацією Reuters, сьогодні парламент Тайваню контролює опозиція, яка і заблокувала виділення повної суми на потреби армії.

Таке рішення безпосередньо вплине на закупівлю сучасного озброєння, модернізацію флоту та реалізацію частини військових програм.

У результаті Тайбею доведеться визначати пріоритети, а деякі оборонні проєкти можуть залишитися без фінансування.

Нагадаємо, Сполучені Штати останніми місяцями демонструють власні вразливості у конфлікті з Іраном, а Китай уважно аналізує ці проблеми для підготовки до потенційного протистояння з американською армією. За даними Politico, Пекін спостерігає, як Вашингтон витрачає ресурси та послаблює стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У матеріалі видання також зазначалося, що китайські військові звернули увагу на зміну пріоритетів Пентагону, де стримування Китаю більше не є головною темою. На цьому тлі американські експерти попереджають, що скорочення оборонних витрат Тайваню може створити додаткові ризики для безпеки острова.