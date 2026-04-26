Вибухи у Росії та Криму, евакуація Трампа після стрілянини: головне за ніч 26 квітня

Аліна Самойленко
Дайджест новин, що сталися у ніч 26 квітня 2026 року

На щорічній вечері кореспондентів Білого дому сталася стрілянина через яку президента Дональда Трампа терміново евакуювали з місця події, Росія атакувала Дніпро БпЛА, в окупованому Криму та у РФ пролунали вибухи.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 26 квітня:

Евакуація Трампа

Охоронці прикривають президента Трампа
Після інциденту зі стріляниною на вечері кореспондентів Білого дому Трамп у дописі на Truth Social заявив, що стрілець був затриманий.

«Чудовий вечір у Вашингтоні. Секретна служба та правоохоронні органи виконали фантастичну роботу. Вони діяли швидко та сміливо. Стрільця затримано», – написав Трамп.

Як відомо, у суботу ввечері щорічна вечеря кореспондентів Білого дому в готелі «Вашингтон Хілтон» була перервана через стрілянину. Президента Дональда Трампа, віцепрезидента Джей Ді Венса, міністра оборони Піта Гегсета та держсекретаря Марко Рубіо терміново евакуювали з місця події. 

Удар по Дніпру

У ніч на 26 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Дніпро безпілотниками. 

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки на Дніпро розгорілася пожежа на обʼєкті інфраструктури. Попередньо, минулося без постраждалих.

Тамбовську область атакували БпЛА

У ніч на 26 квітня безпілотники атакували Тамбовську область у Росії. 

У районі міста Мічурінськ Тамбовської області зафіксовано атаку безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів, роботу систем протиповітряної оборони та виникнення загоряння за межами населеного пункту. У зоні інциденту розташована лінійна виробничо-диспетчерська станція «Никольское». 

Під атаку БпЛА потрапив Ярославський НПЗ

Вночі 26 квітня безпілотники атакували Ярославський НПЗ, що знаходиться у місті Ярославль у Росії. 

Місвеці мешканці пишуть, що чули понад 15 потужних вибухів, від яких трясуться вікна у будинках. Зазначається, що уражено Ярославський НПЗ. Там вирує сильна пожежа.

В окупованому Криму пролунали вибухи

У ніч на 26 квітня Севастополь в окупованому Криму опинився під ударом БпЛА. 

За повідомленнями очевидців, серії потужних вибухів тривали протягом декілька годин. У різних районах Севастополя чутно звуки двигунів безпілотників, стрілянину та видно спалахи в небі.

Інші важливі новини: 

