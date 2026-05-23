Сенатори США вимагають від Пентагону розблокувати допомогу Україні

Вікторія Літвінова
Лист надійшов на тлі ширшого невдоволення всередині Сенату
фото: АР
Дік Дербін і Чак Грассі: Україна хоробро тримається вже чотири роки і заслуговує на підтримку США

Двопартійна група сенаторів США надіслала міністру оборони Піту Хеґсету листа з вимогою негайно перерахувати шістсот мільйонів доларів допомоги – чотириста для України та двісті для країн Балтії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Республіканці і демократи – єдиним фронтом

Під листом поставили підписи шестеро законодавців: демократи Дік Дербін, Майкл Беннет і Кетрін Кортес Масто, а також республіканці Чак Грассі, Кевін Крамер і Том Тілліс. Гроші були виділені Конгресом іще торік, однак Пентагон досі не перерахував їх одержувачам.

«Україна наполегливо й мужньо відбиває російський натиск уже чотири роки – її армія потребує і заслуговує на тривалу підтримку Америки», – йдеться у спільній заяві Дербіна та Грассі.

Раніше Хеґсет запевнив законодавців під час слухань у Конгресі, що чотириста мільйонів для України «вивільнено», а план витрачання коштів буде надіслано до 15 травня. Проте обіцяний дедлайн минув без жодних результатів. Сенатори наголосили: подальше зволікання – особливо на тлі можливого виведення американських військ із регіону – підриває здатність стримувати Росію.

Критика всередині Республіканської партії

Лист надійшов на тлі ширшого невдоволення всередині Сенату. Республіканець Тілліс публічно звинуватив радників Трампа у серії рішень, що шкодять партії, – зокрема у відмові притягнути Путіна до відповідальності за воєнні злочини проти мирного населення України. Кілька сенаторів також розкритикували Хеґсета за звільнення начальника штабу Сухопутних військ генерала Ренді Джорджа, який активно вивчав бойовий досвід ЗСУ для переналаштування армії на дронову війну.

Тим часом у Палаті представників набирає обертів ініціатива демократів: законопроєкт про запровадження широких санкцій проти Росії та виділення мільярда доларів військової допомоги Україні. Шансів стати законом у нього мало, однак він фактично тисне на адміністрацію і змушує її пояснювати затримки.

Що стоїть за затримкою

Чотириста мільйонів для України – порівняно скромна сума на тлі багатомільярдних пакетів, ухвалених після початку повномасштабного вторгнення. Утім для законодавців принципова сама логіка: Конгрес схвалив кошти – адміністрація зобов'язана їх використати. Двісті мільйонів, призначені для оборонних програм Естонії, Латвії та Литви, також застрягли в Пентагоні.

Нагадаємо, наприкінці квітня Пентагон підтвердив, що розморозив чотириста мільйонів для України після публічної критики сенатора-республіканця Мітча Макконнелла. Глава оборонного відомства заявив про це під час слухань у профільному комітеті Палати представників. Водночас кошти на той момент ще не були законтрактовані.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що допомога Україні застрягла у Пентагоні через спротив заступника міністра оборони Елбріджа Колбі, який відкрито виступає проти підтримки Києва і союзників по НАТО.

