Президент Куби попередив про непередбачувані наслідки у разі військового нападу США

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що військова агресія з боку США призведе до кровопролиття та непередбачуваних наслідків. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На тлі зростання напруженості між країнами кубинський лідер запевнив у соцмережі X, що Гавана не має агресивних планів чи намірів проти жодної держави, включно зі США, про що американському уряду добре відомо. Він додав, що Куба вже зазнає багатовимірного тиску, але має повне право на захист, який не може чесно використовуватися як привід для розв'язання війни.

Наразі відносини між країнами перебувають на найнижчому рівні за останні десятиліття через відновлення тиску адміністрації Дональда Трампа та глибоку енергетичну кризу на комуністичному острові. Минулого тижня кубинська влада повідомила про вичерпання термінових поставок російської нафти, що змусить громадян терпіти нові відключення світла. Додатковим ударом стала відмова великих судноплавних компаній Hapag-Lloyd та CMA CGM від перевезень на Кубу через нові правила США, що посилить дефіцит продовольства. Через занепад власного аграрного сектору Куба наразі змушена імпортувати більшість продуктів, навіть цукор, каву та тютюн.

Дональд Трамп останнім часом часто прогнозує падіння кубинського режиму, називаючи Кубу повністю невдалою країною, якій доведеться звернутися до США за допомогою. Окрім економічного ембарго та нафтової блокади, Вашингтон готує обвинувальний акт проти колишнього президента Рауля Кастро, що свідчить про суттєве посилення американської позиції. Трамп відмовився коментувати цю справу, переадресувавши питання до Мін'юсту.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес підтвердив право країни на самооборону та звинуватив адміністрацію Трампа у щоденному створенні шахрайських аргументів для виправдання економічної війни та майбутньої військової агресії. Також минулого тижня Гавану з рідкісним візитом відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф, який зустрівся з представниками МВС та розвідки Куби.

На тлі цих подій багато кубинців вважають військовий напад цілком реальним. Цивільна оборона Куби вже розповсюдила серед населення сімейну інструкцію «Захищати, чинити опір, виживати та перемагати» з рекомендаціями, як діяти та які речі готувати у разі гіпотетичної військової агресії.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Гавани у складі американської делегації та провів зустріч із представниками Міністерства внутрішніх справ Куби.

Сторони обговорили розвиток співпраці між правоохоронними структурами та питання регіональної безпеки. Це один із найпомітніших дипломатичних контактів між Вашингтоном і Гаваною за останній час.

До слова, згідно з моніторингом авіаційних даних, проведеним CNN, американські військові розвідувальні служби значно активізували польоти поблизу Куби.

Починаючи з 4 лютого, ВМС та ВПС США виконали щонайменше 25 місій із залученням пілотованої авіації та безпілотників. Більшість маршрутів пролягала вздовж Гавани та Сантьяго-де-Куба, іноді на відстані лише близько 64 км від берегової лінії.