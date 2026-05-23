CBS: США готуються до нових ударів по Ірану у вихідні

Переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут

Остаточного рішення щодо ударів станом на п'ятницю не прийнято

Адміністрація Трампа готується до нового раунду військових ударів по Ірану – попри те, що дипломатичний канал залишається відкритим. Окремі члени американського військового та розвідувального співтовариства скасували плани на вихідні в День пам'яті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News та Axios.

Станом на вечір п'ятниці Вашингтон не ухвалив остаточного рішення щодо нових ударів. Водночас у Пентагоні та розвідувальних структурах розпочали оновлення списків мобілізаційної готовності на американських базах за кордоном – у тому числі з огляду на ротацію підрозділів у Близькосхідному регіоні.

Трамп відмовився від запланованих вихідних на своєму гольф-курорті в Нью-Джерсі та повертається до Білого дому. Причиною він назвав «обставини, пов'язані з державними справами». Окремо президент заявив, що Іран «дуже хоче укласти угоду», однак підкреслив: «Побачимо, що буде».

Ультиматум і «план Б»

У середу США передали Ірану нову пропозицію щодо врегулювання тримісячної війни. За даними CBS, документ супроводжувала недвозначна умова: відмова від угоди означатиме відновлення ударів. Відповідь має надійти через Пакистан, який виступає посередником.

Речниця Білого дому Анна Келлі наголосила: Трамп «завжди тримає всі варіанти відкритими», а Пентагон зобов'язаний бути готовим виконати будь-який наказ головнокомандувача. Держсекретар Марко Рубіо, перед відльотом до Індії, повідомив про переговори з союзниками по НАТО щодо силового відкриття Ормузької протоки – як «план Б», якщо Тегеран відмовиться зробити це самостійно.

Корпус вартових ісламської революції попередив у середу, що нові удари з боку США або Ізраїлю можуть розширити конфлікт далеко за межі Близького Сходу. Тегеран розглядає останню американську пропозицію.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що США та Ізраїль наближаються до відновлення ударів по Ірану – масштабну підготовку фіксували вже цього тижня.

До слова, NYT повідомляв, що Трамп відкинув іранський варіант врегулювання ще на борту Air Force One після повернення з Китаю. Американські та ізраїльські посадовці вже готують кілька сценаріїв відновлення бойових операцій.