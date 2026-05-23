Трамп призначив нового директора розвідки США: що про нього відомо

Аарон Лукас: американська розвідка стала «безцільною, роздутою і відірваною від місії»

Президент США Дональд Трамп призначив колишнього офіцера ЦРУ Аарона Лукаса виконувачем обов'язків директора Національної розвідки — на заміну Тулсі Габбард, яка подала у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Хто такий Аарон Лукас

Лукас, якому 55 років, понад два десятиліття пропрацював у тіні – як офіцер оперативного підрозділу ЦРУ, що займається таємними операціями. Більшість деталей його кар'єри залишається засекреченою. Він також входив до складу Ради національної безпеки під час першої каденції Трампа – з 2020 по 2021 рік обіймав посаду старшого помічника з питань Європи та Росії. Крім того, Лукас був керівником апарату Річарда Ґренелла, коли той виконував обов'язки директора нацрозвідки.

До переходу до спецслужб він деякий час працював аналітиком у Інституті Като, а на початку 2000-х обіймав посаду головного спічрайтера Офісу торгового представника США Роберта Зелліка в адміністрації Джорджа Буша.

Погляди нового шефа розвідки

Трамп похвалив Лукаса як «дуже поважану» людину, анонсувавши призначення у соцмережах. Втім, публічні висловлювання нового очільника розвідки демонструють його ідеологічну близькість до чинної адміністрації.

Під час слухань у Сенаті щодо затвердження на посаду заступника Габбард Лукас заявив, що американська розвідувальна спільнота, яка об'єднує вісімнадцять агентств, стала «безцільною, роздутою, несхильною до ризику та подекуди відірваною від ключової місії розвідки». Він також підтримав кроки Трампа і Габбард із ліквідації того, що назвав «токсичною політичною догмою різноманіття, рівності та інклюзії» у спецслужбах.

Лукас також поділяє трампівський скептицизм щодо висновків американського розвідувального співтовариства про втручання Росії у вибори 2016 року. У лютневій публікації в соцмережі він назвав це справою, в якій «недобросовісні актори використали розвідку для просування безпідставного наративу, який підривав президента Трампа».

Лукас офіційно вступить на посаду з 30 червня – саме тоді Габбард завершить виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, Тулсі Габбард оголосила про відставку з посади директора Національної розвідки США 22 травня 2026 року. Причиною стала важка хвороба чоловіка. Габбард була відома скандальними заявами про нібито існування в Україні таємних лабораторій біологічної зброї, а також підтримкою пророссійських наративів. Упродовж своєї каденції вона ініціювала перевірку понад ста біолабораторій у більш ніж тридцяти країнах, зокрема понад сорока об'єктів в Україні.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що Габбард ініціювала масштабну ревізію закордонних біолабораторій, профінансованих американським бюджетом.