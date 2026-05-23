Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп призначив нового директора розвідки США: що про нього відомо

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп призначив нового директора розвідки США: що про нього відомо
Новий очільник американської розвідки понад двадцять років пропрацював офіцером оперативного підрозділу ЦРУ
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Аарон Лукас: американська розвідка стала «безцільною, роздутою і відірваною від місії»

Президент США Дональд Трамп призначив колишнього офіцера ЦРУ Аарона Лукаса виконувачем обов'язків директора Національної розвідки — на заміну Тулсі Габбард, яка подала у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Хто такий Аарон Лукас

Лукас, якому 55 років, понад два десятиліття пропрацював у тіні – як офіцер оперативного підрозділу ЦРУ, що займається таємними операціями. Більшість деталей його кар'єри залишається засекреченою. Він також входив до складу Ради національної безпеки під час першої каденції Трампа – з 2020 по 2021 рік обіймав посаду старшого помічника з питань Європи та Росії. Крім того, Лукас був керівником апарату Річарда Ґренелла, коли той виконував обов'язки директора нацрозвідки.

До переходу до спецслужб він деякий час працював аналітиком у Інституті Като, а на початку 2000-х обіймав посаду головного спічрайтера Офісу торгового представника США Роберта Зелліка в адміністрації Джорджа Буша.

Погляди нового шефа розвідки

Трамп похвалив Лукаса як «дуже поважану» людину, анонсувавши призначення у соцмережах. Втім, публічні висловлювання нового очільника розвідки демонструють його ідеологічну близькість до чинної адміністрації.

Під час слухань у Сенаті щодо затвердження на посаду заступника Габбард Лукас заявив, що американська розвідувальна спільнота, яка об'єднує вісімнадцять агентств, стала «безцільною, роздутою, несхильною до ризику та подекуди відірваною від ключової місії розвідки». Він також підтримав кроки Трампа і Габбард із ліквідації того, що назвав «токсичною політичною догмою різноманіття, рівності та інклюзії» у спецслужбах.

Лукас також поділяє трампівський скептицизм щодо висновків американського розвідувального співтовариства про втручання Росії у вибори 2016 року. У лютневій публікації в соцмережі він назвав це справою, в якій «недобросовісні актори використали розвідку для просування безпідставного наративу, який підривав президента Трампа».

Лукас офіційно вступить на посаду з 30 червня – саме тоді Габбард завершить виконання своїх обов'язків.

Нагадаємо, Тулсі Габбард оголосила про відставку з посади директора Національної розвідки США 22 травня 2026 року. Причиною стала важка хвороба чоловіка. Габбард була відома скандальними заявами про нібито існування в Україні таємних лабораторій біологічної зброї, а також підтримкою пророссійських наративів. Упродовж своєї каденції вона ініціювала перевірку понад ста біолабораторій у більш ніж тридцяти країнах, зокрема понад сорока об'єктів в Україні.

До слова, раніше «Главком» повідомляв, що Габбард ініціювала масштабну ревізію закордонних біолабораторій, профінансованих американським бюджетом. 

Читайте також:

Теги: розвідка США Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
Іран заявив, що зустріч зі США в Пакистані не запланована
25 квiтня, 02:00
Охоронці прикривають президента Трампа
Стрілянина на вечері кореспондентів у США: Трамп заявив про затримання нападника
26 квiтня, 05:27
Гості забирають пляшки алкоголю на вечері кореспондентів у Білому домі
Після стрілянини на вечері кореспондентів у США гості «рятували» алкоголь (відео)
27 квiтня, 11:43
Дорогі кредити з'їдають доходи росіян
Розвідка: реальні доходи росіян різко сповільнилися попри зростання зарплат
7 травня, 18:01
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
Трамп відкинув пропозицію Ірану про мир, ціни на нафту зросли: головне за ніч 11 травня
11 травня, 05:51
Нині адміністрація Трампа використовує тему цих лабораторій у власному внутрішньополітичному контексті – як аргумент проти курсу попередньої адміністрації
Розвідка США йде з перевіркою в українські біолабораторії: деталі
12 травня, 14:07
Трамп заявив, що Абу-Білал аль-Мінукі, другий за ланкою командувач ІДІЛ у світі, був убитий в результаті операції
Трамп заявив про знищення другого командира ІДІЛ Абу-Білала аль-Мінукі
16 травня, 08:41
Рубіо: Ніхто у світі не підтримує систему стягнення плати за проїзд. Цього не може бути. Це було б неприйнятно
Рубіо заявив, що план Ірану встановити плату за Ормузьку протоку зробить угоду нездійсненною
Вчора, 03:29
У НАТО таємно готують сценарій без американської армії
НАТО охопила паніка. Європа почала таємно готуватися до війни без Америки
20 травня, 19:52

Політика

CBS: США готуються до нових ударів по Ірану у вихідні
CBS: США готуються до нових ударів по Ірану у вихідні
Трамп призначив нового директора розвідки США: що про нього відомо
Трамп призначив нового директора розвідки США: що про нього відомо
Сенатори США вимагають від Пентагону розблокувати допомогу Україні
Сенатори США вимагають від Пентагону розблокувати допомогу Україні
NYT: ЄС поки не готовий призначити посланника для переговорів з Росією
NYT: ЄС поки не готовий призначити посланника для переговорів з Росією
Путін вдруге за рік виправдав масові втрати своєї армії
Путін вдруге за рік виправдав масові втрати своєї армії
Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки
Президент Чехії запропонував відключити Росії інтернет і банки

Новини

Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
21 травня, 13:00

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua