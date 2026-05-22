Вашингтон попросив Україну, Польщу та Литву піти на поступки Мінську

США шукають альтернативу російським маршрутам для білоруського калію
США хочуть відновити транзит білоруського калію в обхід Росії

США звернулися до України, Польщі та Литви з проханням розглянути можливість послаблення санкцій проти білоруських калійних добрив. Йдеться про потенційне відновлення транзиту продукції через територію цих країн. Про це повідомляє «Главком».

Державний департамент США надіслав відповідне звернення через зацікавленість американських компаній у закупівлі та транспортуванні білоруських калійних добрив після часткового пом’якшення санкцій проти компанії «Білоруськалій».

При цьому Вашингтон пропонує організувати логістику в обхід Росії – через територію Литви, Польщі або України. У Міністерстві закордонних справ України вже підтвердили отримання відповідного листа від американської сторони.

Офіційних заяв від влади Польщі та Литви поки не було. Водночас міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс раніше заявляв, що США вже порушували питання можливого відновлення транзиту білоруських товарів.

Санкції проти білоруського виробника калійних добрив запровадили у 2021 році після примусової посадки літака Ryanair у Мінську та затримання опозиційного блогера Романа Протасевича.

Попри часткове пом’якшення санкцій з боку США, Європейський Союз нещодавно продовжив економічні обмеження проти Білорусі ще на один рік.

Інтерес до білоруських добрив знову зріс на тлі проблем на світовому ринку після загострення ситуації на Близькому Сході та перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку.

Білорусь забезпечує близько 15% світового виробництва калійних добрив, які вважаються критично важливими для вирощування зернових культур.

Нагадаємо, санкції проти білоруських калійних добрив запровадили після того, як режим Олександра Лукашенка підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та надав свою територію для російських військ. До обмежень експорт калію був одним із головних джерел валютних доходів Мінська, а основний транзит здійснювався через Литву та інші країни Балтії. Після закриття європейських маршрутів Білорусь була змушена переорієнтувати поставки через російську інфраструктуру, що ще більше посилило її залежність від Москви.

