Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Король Чарльз підколов Трампа на вечері в Білому домі (відео)

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Чарльз III виступив з промовою під час державної вечері в Білому домі
фото: Politico

Король Чарльз неодноразово пожартував у бік США та Дональда Трампа

Король Великої Британії Чарльз III з іронією відповів президенту США Дональду Трампу під час державної вечері в Білому домі. Монарх прокоментував слова політика про роль Америки в Другій світовій війні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Yahoo.

Король Чарльз пригадав слова Трампа, який на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі 21 січня заявив, згадуючи роль США в Другій світовій війни, що якби не Америка, то всі європейські країни наразі говорили б німецькою мовою.

Тож король Чарльз пригадав ці слова та «підколов» Трампа. «Ви недавно сказали, пане президенте, що якби не Сполучені Штати, європейські країни розмовляли б німецькою. Насмілюсь припустити, що якби не ми, ви б розмовляли французькою», – сказав монарх. Після цього у залі було чути оплески та сміх, а Дональд Трамп у цей момент посміхнувся.

У цьому контексті король розповідав про місця в Північній Америці, де мешкає населення британсько-французького походження. У цій місцевості ще за 250 років до незалежності США, боролися колоніальні держави. Тож король Чарльз пояснив Трампу, що якби Британія не перемогла Францію, території майбутніх США могли б стати французькими й тоді американці, ймовірно, говорили б французькою мовою.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також король Великої Британії висловився про реконструкцію східного крила Білого дому, яку розпочав Дональд Трамп. Король Чарльз знову торкнувся історії, нагадавши, як британські солдати підпалили будівлю Білого дому. «Мені прикро говорити, що ми, британці, звичайно, зробили власну спробу реконструкції Білого дому в 1814», – сказав король.

На цьому іронічні висловлювання короля не закінчилися. Він пожартував, що їхня вечеря в Білому домі була приємнішою за «Бостонське чаювання». Під час цієї події в 1773 році колоністи влаштували протест Британському уряду та знищили вантаж із 342 ящиків чаю англійської компанії, що стало початком американської революції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пожартував у присутності короля Великої Британії Чарльза III. Політик звернувся до своєї дружини Меланії Трамп та заговорив про подружнє життя на офіційній зустрічі з монархом та його дружиною Каміллою в Білому домі. 

Як повідомляв «Главком», Дональд Трамп разом із першою леді Меланією Трамп привітали короля Чарльза III та королеву Каміллу в Білому домі. Після офіційного привітання обидві пари вирушили на спільне чаювання. Ця подія є знаковою, оскільки правлячий британський монарх не відвідував резиденцію американських президентів з 2007 року, коли відбувся візит королеви Єлизавети II за часів Джорджа Буша-молодшого.

Теги: Велика Британія США Друга світова війна гумор Дональд Трамп Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Курйоз

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua