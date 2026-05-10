Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
Форпост був побудований безпосередньо перед початком активної фази конфлікту з Іраном
колаж: glavcom.ua/згенеровано ШІ

Ізраїльську базу майже викрили ще на початку березня

Напруженість між Ізраїлем та Іраном вийшла на новий рівень секретності та географічного охоплення. За даними розслідування The Wall Street Journal, ізраїльські військові розгорнули таємний логістичний та бойовий центр безпосередньо в іракській пустелі. Цей об'єкт став ключовим елементом у стратегії Єрусалима щодо стримування Тегерана, забезпечуючи підтримку авіації та спецпризначенців у самому серці регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією американських посадовців, форпост був побудований безпосередньо перед початком активної фази конфлікту з Іраном. Його головне призначення — слугувати хабом для ізраїльських ВПС та підрозділів спеціальних операцій. Особливу роль відігравали розміщені там пошуково–рятувальні групи, які мали забезпечити евакуацію пілотів у разі збиття літаків над ворожою територією.

Таємниця ледь не була розкрита на початку березня, коли місцевий пастух помітив підозрілу активність гелікоптерів та повідомив владу. Ірак направив військових для розслідування, проте Ізраїль, аби вберегти об'єкт від викриття, завдав авіаударів по іракських силах, тримаючи їх на відстані. Це свідчить про готовність Єрусалима до радикальних кроків заради збереження стратегічної переваги над Іраном.

Цікаво, що після атак на своїх військових Ірак подав офіційну скаргу до ООН, звинувативши в авіаударах Сполучені Штати. Проте джерела WSJ наголошують, що Вашингтон не мав відношення до цієї операції. Цей інцидент підкреслює складність гібридної війни на Близькому Сході, де інтереси різних гравців переплітаються в умовах тотальної секретності.

Нагадаємо, між президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу виникає дедалі більша напруженість після війни проти Ірану. Про це йдеться в аналізі The Guardian про зміну відносин між Вашингтоном та Єрусалимом, передає «Главком».

Цього тижня Нетаньягу заявив про «повну координацію» з Трампом і сказав, що спілкується з ним «майже щодня». Однак ці слова пролунали на тлі повідомлень, що США більше не консультуються з Ізраїлем щодо переговорів навколо Ірану.

Читайте також:

Теги: Ізраїль США Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч 5 травня
5 травня, 05:32
У п’ятницю Пентагон оприлюднив план скорочення американського контингенту в Німеччині
Німеччина відреагувала на рішення США вивести частину військ
2 травня, 11:43
Захисникові назавжди 35 років
Донька знає тата лише за фото. Згадаймо захисника Донецького аеропорту Тараса Рябуху
30 квiтня, 09:00
Українські спецслужби викрили ворожого коригувальника
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
24 квiтня, 10:32
Президент затвердив перелік наступних операцій України
Зеленський заявив про оновлені плани Росії щодо війни
21 квiтня, 16:59
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
Axios: Іран вважає, що США готують нові несподівані удари
20 квiтня, 00:28
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
Якщо Іран протистояв сильнішій армії, то Тайвань теж може. Пояснення NYT
18 квiтня, 07:43
Ліванці почали повертатися додому
Reuters: Ізраїль і Ліван розпочали режим припинення вогню
17 квiтня, 03:01
Наслідки ворожої атаки по Києву 16 квітня 2026 року
Ворог змінив тактику ударів по Україні: військові назвали кілька причин
16 квiтня, 18:03

Політика

Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
Японія направила делегацію до Росії: названо мету візиту
Японія направила делегацію до Росії: названо мету візиту
Катар включився у переговори США та Ірану. Axios про закриту зустріч в Маямі
Катар включився у переговори США та Ірану. Axios про закриту зустріч в Маямі
Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях
Іран пригрозив США ударами по базах і кораблях
Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian
Іран не впав, а союз Трампа та Нетаньягу дав тріщину. Аналіз The Guardian
Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку
Прем'єр-міністр Угорщини закликав президента піти у відставку

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua