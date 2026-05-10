Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану

Ізраїльську базу майже викрили ще на початку березня

Напруженість між Ізраїлем та Іраном вийшла на новий рівень секретності та географічного охоплення. За даними розслідування The Wall Street Journal, ізраїльські військові розгорнули таємний логістичний та бойовий центр безпосередньо в іракській пустелі. Цей об'єкт став ключовим елементом у стратегії Єрусалима щодо стримування Тегерана, забезпечуючи підтримку авіації та спецпризначенців у самому серці регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Згідно з інформацією американських посадовців, форпост був побудований безпосередньо перед початком активної фази конфлікту з Іраном. Його головне призначення — слугувати хабом для ізраїльських ВПС та підрозділів спеціальних операцій. Особливу роль відігравали розміщені там пошуково–рятувальні групи, які мали забезпечити евакуацію пілотів у разі збиття літаків над ворожою територією.

Таємниця ледь не була розкрита на початку березня, коли місцевий пастух помітив підозрілу активність гелікоптерів та повідомив владу. Ірак направив військових для розслідування, проте Ізраїль, аби вберегти об'єкт від викриття, завдав авіаударів по іракських силах, тримаючи їх на відстані. Це свідчить про готовність Єрусалима до радикальних кроків заради збереження стратегічної переваги над Іраном.

Цікаво, що після атак на своїх військових Ірак подав офіційну скаргу до ООН, звинувативши в авіаударах Сполучені Штати. Проте джерела WSJ наголошують, що Вашингтон не мав відношення до цієї операції. Цей інцидент підкреслює складність гібридної війни на Близькому Сході, де інтереси різних гравців переплітаються в умовах тотальної секретності.

Нагадаємо, між президентом США Дональдом Трампом і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу виникає дедалі більша напруженість після війни проти Ірану. Про це йдеться в аналізі The Guardian про зміну відносин між Вашингтоном та Єрусалимом, передає «Главком».

Цього тижня Нетаньягу заявив про «повну координацію» з Трампом і сказав, що спілкується з ним «майже щодня». Однак ці слова пролунали на тлі повідомлень, що США більше не консультуються з Ізраїлем щодо переговорів навколо Ірану.