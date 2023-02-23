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Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапора України

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапора України
фото: з відкритих джерел

Таким жестом влада Парижа підтримує українців

У четвер ввечері, 23 лютого, до річниці вторгнення РФ в Україну Ейфелеву вежу підсвітили жовто-блакитними кольорами. Раніше про це повідомила мер Парижа Анн Ідальго. 

Ейфелева вежа засвітили в кольорах України на знак солідарності з українським народом. Через рік після початку війни Париж підтверджує свою непохитну підтримку. Фото з кольоровою Ейфелевою вежою вже розповсюджуються в соціальних мережах.

Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапора України фото 1
фото з відкритих джерел
Ейфелеву вежу підсвітили кольорами прапора України фото 2
фото з відкритих джерел

На початку війни, 25 лютого 2022 року, Ейфелева вежа вже була пофарбована в синьо-жовті кольори на знак солідарності з Києвом, коли Росія тільки почала свій наступ. У той самий час багато муніципальних будівель у Франції вирішили підняти жовто-блакитний прапор України, щоб донести той самий меседж.

Нагадаємо, що нещодавно до Києва з робочим візитом прибула мер Парижа. Французька делегація передала Києву 10 генераторів.

 

Теги: Париж прапор Ейфелева вежа влада прапор України

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