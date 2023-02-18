Генсек НАТО відкинув прохання про постачання Україні касетних боєприпасів
Кулеба попросив надати Україні касетні боєприпаси
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув пропозиції щодо постачання Україні касетних боєприпасів. Про це він заявив каналу RTL/ntv на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого.
«НАТО не рекомендував і не постачав цього типу зброї. Ми постачаємо артилерію й інші види озброєнь, але не касетні бомби», – сказав Столтенберг.
Під час Мюнхенської безпекової конференції міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні касетні боєприпаси. Голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що у разі надання українським силам касетних боєприпасів, ці снаряди будуть використані виключно проти російської армії.
«Ми не є частиною конвенції, яка забороняє їх використання. Тому легально – жодних перешкод. І якщо ми отримаємо снаряди, вони будуть використані виключно проти російських військових сил», – сказав він.
Конвенція ООН щодо касетних боєприпасів, яка набула чинності у 2010 році, забороняє накопичення, передавання або використання касетних бомб, проте країни, які мають найбільші запаси такого озброєння (США, Китай і Росія), документа не підписали. На озброєнні США також є касетні боєприпаси, у яких елементи, що уражають, на відміну від касетних бомб, не вибухають і використовують для ураження тільки кінетичну енергію.
До слова, Генсек НАТО Єнс Столтенберг, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 21 лютого зустрінуться у Брюсселі.
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