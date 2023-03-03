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Порошенко показав, як роблять мобільні лазні для фронту (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Порошенко показав, як роблять мобільні лазні для фронту (фото)
Порошенко розповів про важливість лазень для військових
фото:https://eurosolidarity.org

Побутові вагончики для солдатів виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси

Як мінімум 120 лазне-пральних комплексів планує передати солдатам ЗСУ Фонд Порошенка спільно із волонтерами громадської організації «Справа громад». Про це розповів лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко, повідомляє пресслужба «ЄС»

Експрезидент України Петро Порошенко особисто продемонстрував процес виробництва побутових комплексів на спеціальному майданчику. Робота на промисловому майданчику не припиняється – замовлень багато, черга на мобільні лазні величезна. Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси. Їх не викидають, а передають у «Справу громад». 

«Це підготовлений контейнер, це йде для 77-ої бригади – наші десантники. Цей контейнер піде у 190-й центр, де тренуються і навчаються оператори і пілоти «Посейдонів». Тут вже працюють над облаштуванням, є пральні машини, є сушилки, там буде стояти насос,  стоїть бойлер котельний, генератор», – демонструє експрезидент України.

Його дружина, Марина Порошенко нагадала, що перші комплекси почали виготовляти ще наприкінці 2014 року, а вже у лютому 2015 їх отримали підрозділи у Житомирській області.

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Нагадаємо, Петро Порошенко під час поїздки на Донбас привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. У спеціально оснащених вагончиках встановлені душові, а також пральні та сушильні машини. Вода гріється на твердому паливі дуже швидко – за 20 хвилин до 40 градусів, також є генератор для електроприладів. Такий «вагончик» можна підвезти у зручне для військових місце. 

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Теги: Петро Порошенко черга переговори робота дружина Марина Порошенко боєприпаси машини Донбас генератор

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