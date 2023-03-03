Порошенко показав, як роблять мобільні лазні для фронту (фото)

Побутові вагончики для солдатів виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси

Як мінімум 120 лазне-пральних комплексів планує передати солдатам ЗСУ Фонд Порошенка спільно із волонтерами громадської організації «Справа громад». Про це розповів лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко, повідомляє пресслужба «ЄС».

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Експрезидент України Петро Порошенко особисто продемонстрував процес виробництва побутових комплексів на спеціальному майданчику. Робота на промисловому майданчику не припиняється – замовлень багато, черга на мобільні лазні величезна. Побутові вагончики виготовляють з контейнерів, в яких західні партнери передають боєприпаси. Їх не викидають, а передають у «Справу громад».

«Це підготовлений контейнер, це йде для 77-ої бригади – наші десантники. Цей контейнер піде у 190-й центр, де тренуються і навчаються оператори і пілоти «Посейдонів». Тут вже працюють над облаштуванням, є пральні машини, є сушилки, там буде стояти насос, стоїть бойлер котельний, генератор», – демонструє експрезидент України.

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Його дружина, Марина Порошенко нагадала, що перші комплекси почали виготовляти ще наприкінці 2014 року, а вже у лютому 2015 їх отримали підрозділи у Житомирській області.

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Нагадаємо, Петро Порошенко під час поїздки на Донбас привіз у війська п’ять мобільних побутових комплексів. У спеціально оснащених вагончиках встановлені душові, а також пральні та сушильні машини. Вода гріється на твердому паливі дуже швидко – за 20 хвилин до 40 градусів, також є генератор для електроприладів. Такий «вагончик» можна підвезти у зручне для військових місце.