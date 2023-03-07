У Кремля все менше грошей на війну проти України

Дефіцит російського бюджету в січні-лютому становив 2,58 трлн рублів

Надходження до військового фонду Кремля від експортного мита на нафту за сім днів по 3 березня знизилися на $6 млн. до $38 млн., а середній дохід за чотири тижні впав на $3 млн. до $40 млн.

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Частково це зумовлено тим, що за останні сім днів російський експорт нафти морем скоротився на 14% порівняно з попереднім тижнем, до 3,11 млн. барелів на день, при цьому середній чотиритижневий показник також знизився.

Намір країн Великої сімки і ЄС боротися з контрабандою нафти і піддавати санкціям компанії і країни, яких на цьому впіймають, звужує можливості для Росії обходити санкції. Тут головне діяти швидко і перекривати лазівки, як тільки вони з‘являються.

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Це посилить ефект уже накладених санкцій:

Перше. Дефіцит російського бюджету в січні-лютому становив 2,58 трлн рублів, – Мінфін Росії.

Це вже 88% від запланованого дефіциту бюджету на 2023 рік.

Тобто, в І кварталі цього року рашисти перевершать запланований дефіцит. Друк рублів дозволить певний час підтримувати витрати – але швидке знецінення рубля підриватиме цю спроможність дедалі сильніше.

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Друге. У Росії не знають куди продати індійські рупії за отримані російську нафту.

У експортерів накопичується індійська валюта, але індійський регулятор не дозволяє торгувати нею на Московській біржі та конвертувати її в рублі.

Використовувати рупії безпосередньо – для імпорту – також виявилося непросто: торгівля з Індією йде в одному напрямку.

Тож розрекламований «стрибок на Схід» для рашистської економіки загруз і грузне дедалі більше.

Третє. Тим часом ЄС поклав край залежності від постачання газу з РФ, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

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Четверте. Рашисти дедалі менше довіряють своїй державі – особливо гроші.

Валютні депозити населення в російських банках стабільно зменшуються з минулої весни і протягом минулого року зменшилися майже вдвічі.

Зараз вони оцінюються приблизно в $52 млрд – це мінімальне значення з грудня 2008 року.

5. Зате пити Росія так і не кинула.

Роздрібний продаж міцного алкоголю у минулому році в порівнянні з 2021 роком навіть збільшився на 7.5% в більшості регіонів Росії.

І далі ж буде!