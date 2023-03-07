У Кремля все менше грошей на війну проти України
Дефіцит російського бюджету в січні-лютому становив 2,58 трлн рублів
Надходження до військового фонду Кремля від експортного мита на нафту за сім днів по 3 березня знизилися на $6 млн. до $38 млн., а середній дохід за чотири тижні впав на $3 млн. до $40 млн.
Частково це зумовлено тим, що за останні сім днів російський експорт нафти морем скоротився на 14% порівняно з попереднім тижнем, до 3,11 млн. барелів на день, при цьому середній чотиритижневий показник також знизився.
Намір країн Великої сімки і ЄС боротися з контрабандою нафти і піддавати санкціям компанії і країни, яких на цьому впіймають, звужує можливості для Росії обходити санкції. Тут головне діяти швидко і перекривати лазівки, як тільки вони з‘являються.
Це посилить ефект уже накладених санкцій:
Перше. Дефіцит російського бюджету в січні-лютому становив 2,58 трлн рублів, – Мінфін Росії.
Це вже 88% від запланованого дефіциту бюджету на 2023 рік.
Тобто, в І кварталі цього року рашисти перевершать запланований дефіцит. Друк рублів дозволить певний час підтримувати витрати – але швидке знецінення рубля підриватиме цю спроможність дедалі сильніше.
Друге. У Росії не знають куди продати індійські рупії за отримані російську нафту.
У експортерів накопичується індійська валюта, але індійський регулятор не дозволяє торгувати нею на Московській біржі та конвертувати її в рублі.
Використовувати рупії безпосередньо – для імпорту – також виявилося непросто: торгівля з Індією йде в одному напрямку.
Тож розрекламований «стрибок на Схід» для рашистської економіки загруз і грузне дедалі більше.
Третє. Тим часом ЄС поклав край залежності від постачання газу з РФ, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.
Четверте. Рашисти дедалі менше довіряють своїй державі – особливо гроші.
Валютні депозити населення в російських банках стабільно зменшуються з минулої весни і протягом минулого року зменшилися майже вдвічі.
Зараз вони оцінюються приблизно в $52 млрд – це мінімальне значення з грудня 2008 року.
5. Зате пити Росія так і не кинула.
Роздрібний продаж міцного алкоголю у минулому році в порівнянні з 2021 роком навіть збільшився на 7.5% в більшості регіонів Росії.
І далі ж буде!
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