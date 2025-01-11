Трюдо розповів, як пожартував із Трампом про обмін територіями

Трюдо пояснив, що погрози Трампа приєднати Канаду до США спрямовані на те, щоб відволікти американців від серйозніших питань

Трамп одразу ж змінив тему

Під час зустрічі з обраним президентом США Дональдом Трампом у листопаді Джастін Трюдо жартома запропонував обміняти частини Канади на штати США, такі як Вермонт або Каліфорнія. Про це Трюдо розповів в інтерв'ю NBC News.

Згідно з його словами, обговорення виникло після того, як Трамп порушив тему приєднання Канади до США.

«У якийсь момент ця тема виникла й ми почали обговорювати. Коли ж я сказав: «Можливо, можна обміняти певні частини (Канади, – ред.) на Вермонт або Каліфорнію», – він одразу вирішив, що це більше не смішно, й ми змінили тему», – зазначив Трюдо.

Раніше Трюдо пояснив, що погрози Трампа приєднати Канаду до США спрямовані на те, щоб відволікти американців від серйозніших питань, зокрема економічної політики нової адміністрації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку через зростаюче невдоволення його керівництвом.

Новообраний президент США Дональд Трамп відреагував на рішення канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо припустивши, що зараз для Канади сприятливий час приєднатися до Сполучених Штатів.

Пізніше обраний президент США Дональд Трамп навіть презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором. Нові території Трамп також назвав Сполученими Штатами.