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Хто замінить Трюдо? Названі головні претенденти на лідерство у Ліберальній партії Канади

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хто замінить Трюдо? Названі головні претенденти на лідерство у Ліберальній партії Канади
Нині Трюдо має найнижчий, починаючи з 2015 року, рейтинг підтримки
фото з відкритих джерел

Є шість головних претендентів на посаду лідера Ліберальної партії Канади

Сьогодні, 8 січня, має відбутися з’їзд Ліберальної партії Канади, на якому, за прогнозами видання Globe and Mail, делегати збиралися відправити у відставку її лідера – поки що чинного прем’єра Канади Джастіна Трюдо. Проте Трюдо вирішив зіграти на випередження та сам оголосив, що звільняється з посади глави партії. Про це йдеться у статті «Главкома» «Я боєць, але я іду». Чому Трюдо подав у відставку та хто його замінить?

Хто може замінити Трюдо на посаді лідера Ліберальної партіії

Христя Фріланд

Найбільш ймовірною кандидатурою на посаду лідера Ліберальної партії Канади нині називають Христю Фріланд. Як оповідають джерела, вона, складаючи присягу члена кабінету міністрів, поклала руку на українське Євангеліє, яке принесла із собою, а наприкінці сказала українською «Дякую!». І в цьому немає нічого дивного, адже 56-річна Христя – українка по матері.

До 2013 року Фріланд, як і її чоловік Ґрем Боулі, заробляла на життя журналістикою, а також – письменством. У наших книгарнях і досі можна замовити книгу Христі «Плутократи. Епоха нових багатих і занепад старої системи», яка вийшла українською у 2017 році. Подружжя Фріланд-Боулі виховує трьох дітей: Івана, Наталку та Галю – відданість Христі рідному корінню й у цьому випадку є досить показовою.

Христя Фріланд
Христя Фріланд
фото: ukrainky.com.ua

З 2015 року Христя Фріланд – у команді Джастіна Трюдо. Не дивлячись на їхню ідеологічну близькість, вона часто і гостро критикувала канадського лідера – аж до остаточного розриву. Що ж стосується підтримки України, то вона з боку Фріланд є очевидною. Політикиня багато разів бувала на наших теренах – і до, і після російсько-української війни, тож її симпатії до України є безсумнівними.

Марк Карні

Марк Карні – ще один претендент на лідерство. Його монографії теж можна знайти в одній з наших онлайн-книгарень, але тільки англійською. Карні – економіст та колишній глава Центробанку Канади. Йому – 59, і частину свого життя Карні пропрацював у Британії. 

Марк Карні
Марк Карні
фото з відкритих джерел

До речі, цей політик має британське та ірландське громадянство на додачу до канадського. Свого часу він також був спецпосланцем ООН з питань змін клімату, і, як свідчив сам Трюдо, він довгий час бився за те, щоб залучити такого цінного кадра до своєї команди. 

Аніта Ананд

Партійним лідером може стати 57-річна юристка Аніта Ананд. У 2021-2023 роках вона очолювала міністерство оборони Канади. Її заслуга у тому, що Канада надавала і продовжує надавати Україні підтримку під час повномасштабного вторгнення Росії. Ананд приїздила до Ірпеня невдовзі після деокупації Київщини, проводила зустрічі з українськими посадовцями у Києві – і завжди під час таких візитів привозила із собою нові пакети допомоги. Прикметно, що Аніта Ананд – друга жінка в історії Канади, яка очолила оборонне відомство – першою було Кім Кемпбелл у 1990-х роках.

Аніту Ананд (у червоному) навідує Ірпінь
Аніту Ананд (у червоному) навідує Ірпінь
фото: Ірпінська міська рада

Франсуа-Філіпу Шампань

Доводилося бувати в Україні і 54-річному Франсуа-Філіпу Шампаню – міністру інновацій, науки та промисловості. Шампань прийшов у політику з підприємницьких кіл, а на виборах представляв Квебек – регіон, який відіграє значну роль у політичних процесах у Канаді. 

Франсуа-Філіп Шампань (у центрі) на Яворівському полігоні на Львівщині, 2020 рік
Франсуа-Філіп Шампань (у центрі) на Яворівському полігоні на Львівщині, 2020 рік
фото: представництво МЗС України у Львові

Шампань міг запам’ятатися українцям тим, що за його ініціативи та підтримки уряд Канади наказав представництву китайської соціальної мережі TikTok згорнути роботу на території країни – «Главком» про це писав тут. Такий крок міністр пояснив турботою про кібербезпеку держави. 

Мелані Жолі

Ще одна кандидатка – Мелані Жолі. Жолі – 45 років, вона є юристкою та симпатиком України. Як і Трюдо, походить з Монреалю, а в уряді чинного прем’єра обіймає посаду міністра закордонних справ. 4 січня, коли головування в G7 перейшло до Канади, Жолі запевнила Україну у незмінній підтримці своєї держави.

Мелані Жолі
Мелані Жолі
фото: Mélanie Joly/Х

«Україна залишається пріоритетом для G7. Ми обговорили поточну ситуацію та потреби на майбутнє. Канада завжди залишатиметься сильним союзником України», – так описала Жолі свою розмову з українським колегою Андрієм Сибігою. Жолі також неодноразово приїздила в Україну після повномасштабного вторгнення. 

Домінік Леблан

Під готовністю надавати Україні допомогу підписався і 57-річний Домінік Леблан. Від грудня 2024 року він – після відставки Фріланд – очолює міністерство фінансів. Ім’я Леблана фігурує у тих новинах, де перелічуються види зброї, які Канада готова надати Україні. 

Приміром, місяць тому Леблан оголосив про заборону використання у країні 324 різновидів вогнепальної зброї (переважно – стрілецької). Як пояснив Леблан, його уряд веде переговори з Україною щодо можливості передачі цієї зброї, щоб підтримати нас у боротьбі проти Росії, повідомило агентство Associated Press.

Домінік Леблан
Домінік Леблан
фото: Associated Press

Але у новинних стрічках Леблан віднедавна згадується ще в одному контексті: якщо Трюдо складе повноваження прем’єр-міністра до жовтневих виборів, в.о. глави уряду може стати саме Домінік Леблан.

Україну влаштує майже кожна з описаних вище кандидатур, але треба розуміти, що після парламентських виборів в Канаді буде нова коаліція, новий уряд та новий прем’єр. 

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп презентував у соцмережі Truth Social географічну карту, де він об'єднав країну з Канадою. Свою публікацію республіканець не підписав. Обидві держави на карті були зафарбовані одним кольором. Нові території Трамп також назвав Сполученими Штатами.

Мільярдер Ілон Маск назвав прем'єра Канади Джастіна Трюдо «дівчиною, думка якої не є важливою». Так він відреагував на заяву Трюдо про неможливість приєднання Канади до США.

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Теги: коаліція міністр Канада партії громадянство українка

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