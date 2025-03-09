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У Росії матері загиблих окупантів отримали від влади цинічний подарунок на 8 Березня

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Росії матері загиблих окупантів отримали від влади цинічний подарунок на 8 Березня
Матері загиблих окупантів отримали м'ясорубки
фото з відкритих джерел

Недоречність подарунка вразила навіть росіян

У Мурманській області РФ представники путінської партії «Единая Россия» подарували матерям військових, які загинули на війні в Україні, м'ясорубки. Як інформує «Главком», про це повідомили російські медіа. Після резонансу в соцмережах з обуреннями через двозначність цього подарунку путіністи попросили утриматися від «провокаційних інтерпретацій».

У суботу, 8 березня, були опубліковані фото, на яких чиновники з посмішками вручають м’ясорубки матерям, чиїх синів Путін кинув у м’ясорубку війни в Україні.

У Росії матері загиблих окупантів отримали від влади цинічний подарунок на 8 Березня фото 1

Користувачі соцмереж відзначили, що після обурення щодо недоречності подарунку партія закрила коментарі до посту. Найчастіше, це були коментарі про ганьбу та неадекватність подібних подарунків.

Невдовзі представництво «Единой России» в Мурманській області опублікувало відео розмови з однією з матерів, в якому вона дякує за м'ясорубку, «яка їй, в принципі, потрібна».

У Росії матері загиблих окупантів отримали від влади цинічний подарунок на 8 Березня фото 2

У путінській партії, яка два десятиліття править в Росії, стверджують, що їхнє «вітання намагаються перекрутити» і закликали «не підтримувати нелюдські та провокаційні інтерпретації».

Нагадаємо, РФ у війні з Україною станом на 9 березня втратила близько 885130 осіб

Нині триває 1110-й день повномасштабної війни в Україні

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Теги: подарунок відео россия партії путін 8 березня

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