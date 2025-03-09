У Росії матері загиблих окупантів отримали від влади цинічний подарунок на 8 Березня

Недоречність подарунка вразила навіть росіян

У Мурманській області РФ представники путінської партії «Единая Россия» подарували матерям військових, які загинули на війні в Україні, м'ясорубки. Як інформує «Главком», про це повідомили російські медіа. Після резонансу в соцмережах з обуреннями через двозначність цього подарунку путіністи попросили утриматися від «провокаційних інтерпретацій».

У суботу, 8 березня, були опубліковані фото, на яких чиновники з посмішками вручають м’ясорубки матерям, чиїх синів Путін кинув у м’ясорубку війни в Україні.

Користувачі соцмереж відзначили, що після обурення щодо недоречності подарунку партія закрила коментарі до посту. Найчастіше, це були коментарі про ганьбу та неадекватність подібних подарунків.

Невдовзі представництво «Единой России» в Мурманській області опублікувало відео розмови з однією з матерів, в якому вона дякує за м'ясорубку, «яка їй, в принципі, потрібна».

У путінській партії, яка два десятиліття править в Росії, стверджують, що їхнє «вітання намагаються перекрутити» і закликали «не підтримувати нелюдські та провокаційні інтерпретації».

Нагадаємо, РФ у війні з Україною станом на 9 березня втратила близько 885130 осіб.

Нині триває 1110-й день повномасштабної війни в Україні