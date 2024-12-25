Стало відомо, скільки біженців повернулося до Сирії після падіння режиму Асада

Після початку війни у Сирії Туреччина стала домівкою для майже трьох мільйонів сирійських біженців

Турецька влада висловила сподівання, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом біженцям повернутися додому

Понад 25 тис. громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування «Хаят Тахрір аш-Шам». Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая в інтерв'ю агентству Anadolu, передає DW.

«Кількість людей, які повернулися до Сирії за останні 15 днів, перевищила 25 тис.», – сказав турецький міністр.

Туреччина, яка стала домівкою для майже трьох мільйонів сирійських біженців, перебуває в тісному контакті з новими лідерами Сирії й зараз зосереджується на добровільному поверненні сирійців, сподіваючись, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом з них повернутися додому.

До слова, Туреччина допоможе новій владі Сирії створити регулярну армію чисельністю 300 тис. осіб. У її формуванні братимуть участь турецькі військові радники та фахівці.

Нагадаємо, новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа досяг домовленості з повстанськими угрупованнями про їх розформування та об’єднання в єдину структуру під контролем Міноборони.

Нещодавно у місті Сукайлабія, розташованому неподалеку від Хами в центральній Сирії, невідомі підпалили головну різдвяну ялинку. Через це спалахнули протести з закликами до влади захистити нацменшини в країні. Про це пише BBC.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як палає різдвяна ялинка на головній площі міста Сукайлабії, що у центральній Сирії, де більшість населення християни.