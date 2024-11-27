Головна Світ Політика
search button user button menu button

США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років – Reuters

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років – Reuters
На думку американського чиновника, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів
фото: Reuters

Адміністрація президента США вважає, що Україні, імовірно, буде потрібно більше 160 000 додаткових військовослужбовців

У адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації США.

За словами чиновника, «чиста математика» ситуації, в якій зараз перебуває Україна, свідчить про те, що їй потрібно більше військ для участі в бойових діях, однак, за його словами, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів.

За словами чиновника, українці вважають, що їм потрібно близько 160 000 додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що Україні, імовірно, буде потрібно більше. 

«Росіяни насправді досягають успіхів, стійких успіхів, на сході, і вони починають відтісняти українські лінії в Курську... Мобілізація і збільшення чисельності особового складу могли б істотно змінити ситуацію на полі бою в даний момент», – сказав він. 

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як відомо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Також відомо, що законопроєкт про зменшення граничного віку військової служби з 60 до 55 років не розглядатимуть найближчим часом. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За словами парламентаря, нині «дуже складно» говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати. 

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.

Теги: міністр українці військові мобілізація Україна Федір Веніславський Рустем Умєров росіяни законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Депутати пропонують повернути прив'язку виплат новонародженим до дитячого прожиткового мінімуму
Третина мільйона за немовля! Хто більше? Соціум
22 листопада, 11:00
Рада прийняла закон про позбавлення державних нагород зрадників України
Рада прийняла закон про позбавлення державних нагород зрадників України
20 листопада, 11:59
У мирному житті Вадим Яцишин займався приватним підприємництвом.
У мирному житті був приватним підприємцем. Згадаймо Вадима Яцишина
19 листопада, 09:00
Нова схема ухилення від мобілізації запрацювала в Україні
Пустий бланк з печаткою: в Україні нова схема ухилення від мобілізації
16 листопада, 00:12
Стали відомі нові подробиці про стан працівника столичного ТЦК, який намагався застрелитися
Стали відомі нові подробиці про стан працівника столичного ТЦК, який намагався застрелитися
14 листопада, 17:42
За інформацією Times, Україна за декілька місяців здатна розробити ядерну бомбу
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
14 листопада, 03:50
На судове засідання порушник не з’явився, але вину визнав
Знайшов автомат на Курщині і відправив через «Нову пошту». Як суд покарав військового
12 листопада, 10:38
Вікторія Демідова, керівниця проекту «Підтримка громадянського суспільства та молоді» РООН в Україні
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
31 жовтня, 14:16

Політика

США та Китай провели обмін ув'язненими – Politico
США та Китай провели обмін ув'язненими – Politico
США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років – Reuters
США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років – Reuters
Байден не встигне надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу: WSJ повідомила причину
Байден не встигне надати Україні обіцяну багатомільярдну допомогу: WSJ повідомила причину
Трамп розглядає генерала Кіта Келлога на посаду спецпосланника з питань України
Трамп розглядає генерала Кіта Келлога на посаду спецпосланника з питань України
Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України: заява
Сім країн Європи запевнили, що посилять військову підтримку України: заява
Естонія спрямує рекордну суму на оборону
Естонія спрямує рекордну суму на оборону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 листопада 2024
20K
Росія готується до наступу на Дніпропетровщину – ISW
16K
Надія Савченко вийшла на публіку і перелічила «найвідоміших ухилянтів»
13K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
9039
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією

Новини

МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Сьогодні, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
27 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
ЄБРР ніколи не заявляв про неготовність фінансувати ДТЕК Ахметова – офіційна заява банку
Вчора, 16:48
Енергетики ДТЕК вчергове потрапили під обстріл на Дніпропетровщині
Вчора, 13:00

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua