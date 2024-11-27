США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років – Reuters

На думку американського чиновника, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів

Адміністрація президента США вважає, що Україні, імовірно, буде потрібно більше 160 000 додаткових військовослужбовців

У адміністрації президента США Джо Байдена тиснуть на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставленого представника адміністрації США.

За словами чиновника, «чиста математика» ситуації, в якій зараз перебуває Україна, свідчить про те, що їй потрібно більше військ для участі в бойових діях, однак, за його словами, Україна не мобілізує і не навчає достатню кількість нових солдатів.

За словами чиновника, українці вважають, що їм потрібно близько 160 000 додаткових військовослужбовців, але адміністрація США вважає, що Україні, імовірно, буде потрібно більше.

«Росіяни насправді досягають успіхів, стійких успіхів, на сході, і вони починають відтісняти українські лінії в Курську... Мобілізація і збільшення чисельності особового складу могли б істотно змінити ситуацію на полі бою в даний момент», – сказав він.

Нагадаємо, мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як відомо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Також відомо, що законопроєкт про зменшення граничного віку військової служби з 60 до 55 років не розглядатимуть найближчим часом. Про це заявив голова підкомітету комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. За словами парламентаря, нині «дуже складно» говорити про законодавчі ініціативи, які призведуть до зменшення кількості громадян України, яких можуть мобілізувати.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.