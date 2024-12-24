Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган зібрався відвідати Сирію – Hürriyet

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган зібрався відвідати Сирію – Hürriyet
Раніше повідомлялося, що Туреччина підтримує тісні контакти з новою адміністрацією Сирії
фото із відкритих джерел

Строків візиту турецького лідера до Дамаску поки немає

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає з візитом Сирію на чолі великої делегації. Про це повідомила проурядова газета Hürriyet.

Видання не уточнило термінів відвідування турецьким лідером Дамаска.

«Перехідний уряд у Сирії буде сформований швидко. Президент Ердоган відвідає Дамаск з великою делегацією, що включає міністрів, які відповідають за інвестиції», – написав оглядач газети Абдулкадір Сельві.

Ердоган заявив 23 грудня після засідання Кабінету міністрів, що Туреччина підтримує тісні контакти з новою адміністрацією Сирії та надасть їй усіляку підтримку. Він зазначив, що слідом за відвідуванням Дамаска головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом кількість візитів із Туреччини до Сирії збільшиться.

Нагадаємо, Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Це може бути пов'язано з тим, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка. 

До слова, близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу. 

Читайте також:

Теги: Туреччина інвестиції Анкара курди президент Сирія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузинська опозиція відмовилась визнавати результати виборів
Конституційний суд Грузії відхилив позови про скасування результатів виборів
3 грудня, 15:15
Раніше Тайвань передав українським військовим свої надлишки зенітно-ракетних батарей HAWK
«У нас ще є час». Експрезидентка Тайваню заявила, що Україна має бути пріоритетом для США
25 листопада, 09:15
Депутатка Альона Шкрум складає мандат
Депутатка Альона Шкрум складає мандат й збирається очолити одне з міністерств
29 листопада, 18:06
Трамп негативно налаштований щодо рішення Байдена про сина
Трамп різко висловився про Байдена, який помилував свого сина
2 грудня, 09:05
Трамп проводив зустріч із президентом Зеленським
Трамп має три різні плани щодо України – Reuters
4 грудня, 16:48
«Укрзалізниця» намагається вчергове збільшити тариф на вантажні перевезення майже на 40%
«Укрзалізниця» намагається вчергове збільшити тариф на вантажні перевезення майже на 40%
10 грудня, 13:16
За словами президента, далекобійний «Нептун» незабаром стане жахливою реальністю для окупантів
Зеленський заявив про успішні випробування нової ракети «Рута»
10 грудня, 20:04
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
Блінкен підтвердив контакти між США і сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада
15 грудня, 02:18
13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти
ЄС виділив Україні 86 млн євро: на що підуть кошти
Сьогодні, 07:31

Політика

Прем'єр Британії готовий відправити війська в Україну для навчання ЗСУ – The Times
Прем'єр Британії готовий відправити війська в Україну для навчання ЗСУ – The Times
Ердоган зібрався відвідати Сирію – Hürriyet
Ердоган зібрався відвідати Сирію – Hürriyet
Трамп серйозно говорить про контроль над Гренландією та Панамським каналом – NYT
Трамп серйозно говорить про контроль над Гренландією та Панамським каналом – NYT
Forbes назвав цілі українських дронів на російському аеродромі «Міллерово»
Forbes назвав цілі українських дронів на російському аеродромі «Міллерово»
Росія готує операцію під «фальшивим прапором» у Придністров'ї – ISW
Росія готує операцію під «фальшивим прапором» у Придністров'ї – ISW
Експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні
Експрезидент США Білл Клінтон потрапив до лікарні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
46K
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
23K
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
14K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
8243
Екскерівник Київського метрополітену – у розшуку, переховується від слідства

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua