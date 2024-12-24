Ердоган зібрався відвідати Сирію – Hürriyet

Раніше повідомлялося, що Туреччина підтримує тісні контакти з новою адміністрацією Сирії

Строків візиту турецького лідера до Дамаску поки немає

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідає з візитом Сирію на чолі великої делегації. Про це повідомила проурядова газета Hürriyet.

Видання не уточнило термінів відвідування турецьким лідером Дамаска.

«Перехідний уряд у Сирії буде сформований швидко. Президент Ердоган відвідає Дамаск з великою делегацією, що включає міністрів, які відповідають за інвестиції», – написав оглядач газети Абдулкадір Сельві.

Ердоган заявив 23 грудня після засідання Кабінету міністрів, що Туреччина підтримує тісні контакти з новою адміністрацією Сирії та надасть їй усіляку підтримку. Він зазначив, що слідом за відвідуванням Дамаска головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та міністром закордонних справ Хаканом Фіданом кількість візитів із Туреччини до Сирії збільшиться.

Нагадаємо, Туреччина та її союзники-повстанці нарощують сили вздовж кордону з Сирією. Це може бути пов'язано з тим, що Анкара готується до широкомасштабного вторгнення на територію, яку контролюють сирійські курди, яких підтримує Америка.

До слова, близько пів року тому сирійські повстанці повідомили Туреччину про свої плани повалити режим Башара Асада. Анкара мовчки схвалила ці дії, однак офіційно відмовилася від підтримки наступу.