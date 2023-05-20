У Грузії через доньку Лаврова розгорілися протести

У Кахетії відбулись зіткнення поліції з мітингувальниками

У Грузії почались протеси через приїзд до країни доньки міністра закордонних справ РФ Лаврова Сергія Вікторовича Катерини. Про це пише NewsGeorgia.

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Сьогодні, 20 травня, в районі готелю Kvareli Lake Resort у Кахетії відбулись зіткнення поліції з мітингувальниками. Учасники акції заявляють, що там перебуває дочка глави МЗС РФ, яка приїхала на весілля до одного з членів сім'ї.

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Один із лідерів ЄНР Леван Бежашвілі заявив, що учасники акції розходитися не збираються, пікетування триватиме і вночі. «Ми не дамо перетворити Грузію на дачне селище для сім'ї Лаврова», – заявив Бежашвілі.

Наразі відомо про затримання 16 протестувальників.

Тим часом, лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе назвав акції проти прямого авіасполучення з Росією і сьогоднішні протести через приїзд дочки Лаврова «ксенофобією».

Іраклій Кобахідзе фото з відкритих джерел

«Це відгалуження ліберально-фашистської агітації і я закликаю всіх утриматися. У Грузії немає місця ксенофобії», – сказав Кобахідзе, припустивши, що учасники протестів хочуть зірвати туристичний сезон. Тут же він повторив тезу про «другий фронт».

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Щодо повідомлень про те, що в Грузії гостює дочка та інші члени сім'ї Сергія Лаврова, Кобахідзе сказав, що довіряє інформації готелю, який заявив, що їх немає.

Нагадаємо, дочка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова Катерина Винокурова (Лаврова) перебуває у Грузії. За даними журналістів, сім'я глави МЗС РФ приїхала для участі у грандіозному весіллі в Кахеті.

Як відомо, члени сім'ї головного дипломата Москви, як і він сам, включені до списків санкцій західних країн.

19 травня в аеропорту в Тбілісі приземлився перший за чотири роки літак із Москви, рейс виконала авіакомпанія «Азимут». На борту перебувала делегація осіб, які називають себе посередниками в питанні відновлення авіасполучення. У Тбілісі його готувалася зустріти акція протесту, організована однією з грузинських партій.

Перед прильотом літака до Тбілісі закрили зал очікування аеропорту імені Шота Руставелі, будівлю оточили поліцейські. Як пише «Новини Грузії», у будівлю аеропорту поліція не пропустила кілька людей з плакатом «Російський літак, йди н**».