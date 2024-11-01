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До Києва прибула делегація Конгресу США

Ірина Міллер
glavcom.ua
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До Києва прибула делегація Конгресу США
До Києва прибула двопартійна делегація Палати представників Конгресу США
фото: Бріджит Брінк , мережа Х

Двопартійна делегація Палати представників Конгресу США завітала до Нацполіції, щоб на власні очі побачити, як допомога США впливає на підтримку свободи та демократії в Україні

Двопартійна делегація Палати представників Конгресу США прибула до Києва і розпочала візит із зустрічі з представниками Національної поліції.  Про це повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X.

«Ласкаво просимо до Києва, Майку Роджерсе, Джеррі Карле та Майку Квіґлі! Нашою першою зупинкою була НПУ, щоб на власні очі побачити, як допомога США впливає на підтримку свободи та демократії в Україні», – зазначила дипломат.

Нагадаємо, 31 жовтня глава Пентагону Ллойд Остін під час пресконференції заявив, що США планують оголосити про нову військову допомогу Україні. Це відбудеться найближчими днями. Міністр оборони США наголосив, що перекидання північнокорейських солдатів до Росії свідчить про відчай російського диктатора Володимира Путіна, а також про те, що його плани продовжувати війну проти України не змінилися. За словами Остіна, США продовжать нарощувати військову допомогу українським захисникам, як і їхні союзники по Контактній групі з питань оборони України.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський і міністр оборони США Ллойд Остін детально обговорили питання щодо використання повного потенціалу окремих засобів ураження українських підрозділів та посилення спроможностей протиповітряної оборони.  Також сторони порушили низку інших питань, які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій.

Теги: США посол Бріджит Брінк соцмережі

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