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США мають розглянути «прямі військові дії» проти КНДР: конгресмен звернувся до Байдена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США мають розглянути «прямі військові дії» проти КНДР: конгресмен звернувся до Байдена
Голова комітету з питань розвідки Палати представників закликав зняти обмеження Україні на застосування далекобійної зброї вглиб РФ
фото з відкритих джерел

За словами республіканця Майкла Тернера, адміністрація Байдена має «чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у війну є червоною лінією для США»

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США, республіканець Майкл Тернер вважає, що Сполучені Штати Америки повинні розглянути можливість вжиття «прямих військових дій» у відповідь на вступ північнокорейських військ у війну проти України. Про це повідомляє The Hill.

Тернер наголошує, що адміністрація президента США Джо Байдена та віцепрезидента Камали Гарріс «повинна чітко дати зрозуміти, що вступ північнокорейських військ у цей конфлікт є червоною лінією для Сполучених Штатів».

«Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих військових дій проти військ Північної Кореї», – пояснив республіканець.

Повідомлення про те, що північнокорейські війська перебувають на межі можливого вступу в бій, посилили заклики до США зняти обмеження на використання далекобійної зброї.

«Я давно оскаржував нерозумну позицію адміністрації Байдена-Харріса щодо обмеження використання Україною американської зброї проти цілей на російській території. Якщо північнокорейські війська атакують Україну з російської території, Україні має бути дозволено використовувати американську зброю у відповідь», – сказав Тернер у своїй заяві.

Нагадаємо, Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

Джерела також повідомляють, що у розпорядженні Пхеньяна близько двох сотень підприємств, які працюють на потреби військово-промислового комплексу. Заводи виробляють усі необхідні види зброї та боєприпасів, за винятком винищувачів. При цьому обсяги виробництва оцінити практично неможливо через підвищену таємність. Крім того, частина військових заводів Північної Кореї знаходиться під землею.

До слова, російська Держдума ратифікувала Договір про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та КНДР. Одна з його статей передбачає взаємну військову допомогу.

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Теги: зброя війна Північна Корея США Джозеф Байден

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