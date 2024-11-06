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Трамп заявив, що збирається припинити війни

Ірина Бура
glavcom.ua
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Трамп заявив, що збирається припинити війни
Трамп також пообіцяв, що зробить США «кращими, ніж вони коли-небудь були»
фото з відкритих джерел

Трамп наголосив, що за час його каденції «не було воєн» 

Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, якого світові лідери уже встигли привітати з перемогою, у своїй нічній промові перед виборцями заявив, що планує покласти край війнам у світі. Про це повідомляє Sky News.

Також Трамп заявив, що республіканці – це «партія здорового глузду».

Посилаючись на своє попереднє президентство, він зазначив: «У нас не було воєн протягом чотирьох років. Крім того, ми перемогли ІДІЛ в короткі терміни».

Він також додав: «Вони казали: «Він почне війну». Але я не збираюся починати війну, я збираюся зупинити війни».

Трамп також пообіцяв, що зробить США «кращими, ніж вони коли-небудь були», та наголосив, що «Бог зберіг його життя недарма» після замаху в Пенсільванії в липні.

«Це сталося для того, щоб врятувати нашу країну та повернути Америці велич. І зараз ми збираємося виконати цю місію», – сказав він.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Також Трамп назвав перемогу в Пенсільванії ключем до успіху на виборах.

А світові лідери вже привітали Трампа з перемогою.

До слова, Трамп отримав 16 голосів виборників у Джорджії. Перед цим він отримав найбільше прихильності виборців у «хиткому» штаті Північна Кароліна (також 16 голосів виборників). 

Зазначимо, вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

 

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Теги: війна Дональд Трамп вибори у США

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