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США засудили протестувальника, який першим проник до Капітолія під час заворушень

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США засудили протестувальника, який першим проник до Капітолія під час заворушень
Спаркса було заарештовано менш ніж через місяць після бунту
фото: AP/Mark Schiefelbein

Протестувальник вважає, що президентські вибори 2020 року були «затьмарені фальсифікаціями» і «повністю відібрані в американської громадськості»

Суд Сполучених Штатів Америки засудив жителя штату Кентуккі Майкла Спаркса до чотирьох років ув’язнення. Він був першим протестувальником, який увірвався до Капітолія під час його штурму у 2021 році. Про це пише Associated Press.

Поліцейський, який затримав Спаркса під час штурму Капітолія, назвав чоловіка «каталізатором бунту». Тоді під час перерви засідання Сенату він увірвався до будівлі через розбите вікно.

Перед оголошенням вироку Спаркс заявив, що президентські вибори 2020 року були «затьмарені фальсифікаціями» і «повністю відібрані в американської громадськості».

«Я шкодую, що те, що сталося того дня, нікому не допомогло. Мені шкода, що наша країна опинилася в тому стані, в якому вона перебуває», – сказав чоловік.

Зокрема, Майкла Спаркса арештували менш ніж через місяць після бунту. У листопаді 2022 року йому та ще одному протестувальнику оголосили офіційну підозру.

Нагадаємо, що 6 січня 2021 року натовп рушив на штурм будівлі Конгресу США після закликів Дональда Трампа відновити справедливість. В результаті загинуло п’ятеро осіб, сотні отримали поранення.

Згодом звинувачення від правоохоронних органів отримали понад тисяча учасників. У Палаті представників був сформований спеціальний комітет, який розслідував ці події.

До слова, американець Девід Демпсі був засуджений до 20 років ув'язнення за неодноразові напади на правоохоронців під час штурму Капітолія США 6 січня 2021 року.

Читайте також: Колишній віцепрезидент США дав свідчення щодо кримінальної справи штурму Капітолію у 2021 році
Теги: США суд в'язниця штурм

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