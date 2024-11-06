Перемога Трампа та викриття начальника РТЦК на хабарі. Головне за 6 листопада

На виборах президента США Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс, набравши на цей час 292 голоси виборників

Перемога Трампа, викриття начальника РТЦК на хабарі, співзасновник Prometheus став нардепом. «Главком» склав добірку новин 6 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

Перемога Трампа

На виборах президента США Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс, набравши на цей час 292 голоси виборників. Натомість його суперниця отримала лише 224 голоси.

Вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вже заявив про свою перемогу на американських виборах. Таке оголошення він зробив під час виступу перед виборцями у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Політик наголосив, що перемагає в усіх ключових «хитких» штатах і забезпечить собі 315 голосів виборників.

Згодом стало відомо, що віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй промові ввечері 6 листопада визнає програш на президентських виборах.

На Закарпатті викрито на хабарі начальника РТЦК та заступника комбрига тероборони

Правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

За даними слідства, керівник ТЦК за $5 тис. пропонував допомогу військовозобов’язаному у проходженні ВЛК, отриманні статусу непридатності до служби та знятті з військового обліку. Посадовець тероборони своєю чергою обіцяв за винагороду «розв'язати питання» для військовозобов’язаного щодо визнання його непридатним до служби за станом здоров’я та виключення з військового обліку.

Співзасновник Prometheus став нардепом

Центральна виборча комісія визнала Івана Примаченка обраним народним депутатом України від партії «Голос» замість померлого Олега Макарова.

Центральна виборча комісія отримала від Апарату Верховної Ради документ про дострокове припинення повноважень народного депутата від «Голосу» Олега Макарова, про смерть якого стало відомо 29 жовтня.

Виходячи з цього, ЦВК визнала Івана Примаченка, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку партії «Голосу» під № 24, обраним народним депутатом на зазначених виборах в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Антикорупційний суд утретє відклав розгляд справи Крупи

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не змогла розпочати розгляд апеляційної скарги захисників підозрюваної у незаконному збагаченні голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. Це вже третя безуспішна спроба Феміди переглянути міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, яку до Крупи застосував Печерський райсуд Києва на початку жовтня.

Причина – матеріали кримінального провадження у справі Тетяни Крупи «зависли» у Київському апеляційному суді. Саме сюди адвокат голови МСЕК Анжеліка Моісєєва направила ще одну апеляційну скаргу щодо перегляду ухвали Печерського райсуду про арешт її клієнтки.

«Укренерго» оголосило технічний дефолт

«Укренерго» з 9 листопада призупиняє платежі за борговими зобовʼязаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку. Технічне рішення діятиме до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці.

Компанія спільно з Кабінетом міністрів вживають необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій в найближчі місяці. Компанія повідомила своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення платежів за «зеленими» облігаціями, а також запевнила в операційній і фінансовій стійкості компанії.

«Укренерго» надалі виконує свої зобовʼязання та операційні функції. Зокрема, це стосується поточних завдань компанії – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості обʼєднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.