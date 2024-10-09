Зустріч Контактної групи у форматі «Рамштайн» перенесено

«Рамштайн» може бути об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня

«Рамштайн» було перенесено через те, що президент Байден не зможе приїхати до Німеччини 12 жовтня

Засідання контактної групи з питань оборони України форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на пресслужбу американської авіабази «Рамштайн» у Німеччині.

«Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом», – йдеться у відповіді організаторів.

Так, нову дату засідання буде оголошена згодом. Раніше речниця Пентагону наголосила, що засідання Контактної групи з питань оборони України можуть відтермінувати. Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня.

Нагадаємо, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що американський лідер Джо Байден відклав поїздку до Німеччини через ураган «Мілтон», який найближчим часом має уразити Флориду.

Також державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини, де має відбутися засідання у форматі «Рамштайн».

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що візит президента США Джо Байдена до Німеччини перенесено через наближення урагану Мілтон, який загрожує Флориді. Шольц зазначив, що нова дата візиту наразі невідома, але перенесення викликане серйозною природною катастрофою, яка вимагає негайної уваги з боку американського президента.