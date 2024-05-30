Ексначальнику Одеського ТЦК призначили 140 млн грн застави

Євген Борисов під час війни збагатився на понад 142 млн грн

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням

Суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 140 млн гривень. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Як повідомлялося, працівники ДБР затримали експосадовця у Києві 28 травня на виході з СІЗО після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн гривень за попереднім обвинуваченням.

Працівники Бюро отримали інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму у понад 140 млн гривень (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України).

Нагадаємо, що 29 травня 2024 року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт за першим фактом незаконного збагачення.

Раныше повыдомлялося, що справу колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова про незаконне збагачення на понад 142 млн грн направлено до суду. Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за ст. 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

До слова, Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.