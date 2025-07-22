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Тегеран продовжить програму зі збагачення урану – глава МЗС Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Тегеран продовжить програму зі збагачення урану – глава МЗС Ірану
фото: Reuters

Тегеран готовий до діалогу з Вашингтоном, але наразі виключає можливість прямих переговорів

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не може відмовитися від своєї програми збагачення урану. Про це він сказав в інтерв'ю для Fox News, передає «Главком».

Слова іранського міністра цитує Reuters. Агенство нагадує, що іранська ядерна програма була серйозно пошкоджена під час бомбардувань США, але Тегеран не відмовиться від збагачення урану.

«Це зупинено (програма зі збагачення урану – «Главком»), бо так, збитки серйозні та важкі. Але, очевидно, ми не можемо відмовитися від збагачення, бо це досягнення наших власних вчених. А тепер, ба більше, це питання національної гордості», – сказав міністр закордонних справ.

Арагчі заявив, що пошкодження ядерних об'єктів в Ірані після ударів США та Ізраїлю є серйозними. За його словами, стан програми оцінюється додатково.

Глава МЗС також заявив, що Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї перебуває у «доброму стані здоров'я», і що Тегеран готовий до діалогу з Вашингтоном, але наразі виключає можливість прямих переговорів.

«Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів ядерних переговорів, але не змогли домовитися про те, в якій мірі Ірану слід дозволити збагачувати уран. Ізраїль і Вашингтон стверджують, що Іран близький до збагачення до рівнів, які дозволять йому швидко виготовити ядерну зброю, тоді як Тегеран стверджує, що його програма збагачення призначена лише для цивільних цілей», – пише Reuters.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що будь-які спроби Ірану відновити зруйновані ядерні об’єкти або створити нові призведуть до їхнього знищення.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.

Вже пізніше Трамп заявив, що війна між Ізраїлем та Іраном закінчилась, а припинення вогню між країнами буде «безстрокове». Він назвав це «великим днем ​​для Америки» та «великим днем ​​для Близького Сходу».

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. 

За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

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Теги: США Іран ядерна зброя

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