Президент Ірану заявив, що Ізраїль намагався його вбити

За словами Пезешкіана, Іран залишається відкритим для відновлення дипломатії зі США

Глава Ірану заявив, що його ліквідація планувалася під час однієї із зустрічей, де «обговорювалися шляхи поступу вперед»

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Ізраїль намагався вбити його під час 12-денної операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика в інтерв'ю Такеру Карлсону.

«Вони намагалися, так, і діяли відповідно. Але зазнали невдачі», – сказав він.

Як зазначив Пезешкіан, спроба відбулася, коли він був на зустрічі, «обговорюючи шляхи поступу вперед» – Ізраїль намагався бомбардувати район, де вона проходила. Пезешкіан припустив, що ізраїльські сили було попереджено «розвідкою шпигунів».

«Я готовий віддати своє життя, віддати кров за це. І ніхто тут, я маю на увазі, ніхто з чиновників не боїться втратити своє життя під час оборони», – сказав він.

Також глава країни заявив, що Іран залишається відкритим для відновлення дипломатії зі США з приводу ядерної програми, попри атаку на ядерні об'єкти.

Нагадаємо, влада Ізраїлю розглядає варіант нової операції проти іранських ядерних об'єктів, якщо отримає відомості про поновлення діяльності Тегерану щодо збагачення урану. Одним із сценаріїв для початку нових ударів по Ірану може стати спроба Тегерану вивезти збагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзе та Ісфахані, які раніше зазнали ізраїльських та американських бомбардувань.

Як відомо, Сполучені Штати долучилися до військової операції Ізраїлю, завдавши ударів по ядерних і військових об’єктах на території Ірану. За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

До слова, президент США Дональд Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран дійшли згоди та домовились про повне припинення вогню. Водночас Іран повідомляв, що не погоджується на перемир'я та завдасть ударів, якщо Ізраїль продовжить атаки.