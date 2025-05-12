Трамп анонсував указ про суттєве зниження цін на ліки в США

Трамп: Нарешті з нашою країною поводитимуться справедливо, і витрати американців на медицину суттєво скоротяться

У той же час Дональд Трамп зазначив, що ціни на медпрепарати можуть зрости в інших країнах

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір підписати указ, який передбачає значне зниження цін на рецептурні лікарські засоби. За його словами, це дозволить країні заощадити трильйони доларів. Про це американський лідер повідомив у публікації на платформі Truth Social та зазначив, що підписання документа заплановано на понеділок, 12 травня, передає «Главком».

Трамп прогнозує, що вартість ліків у США може знизитися на 30-80%. Водночас він припустив, що ціни на медпрепарати можуть зрости в інших країнах, аби встановити баланс і забезпечити справедливе ставлення до американських споживачів.

Глава Білого дому наголосив, що прагне досягти того, щоб Сполучені Штати платили за ліки не більше, ніж будь-яка інша країна з найнижчими цінами у світі.

«Нарешті з нашою країною поводитимуться справедливо, і витрати американців на медицину суттєво скоротяться – навіть більше, ніж хтось міг уявити», – зазначив президент Трамп.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заінтригував аудиторію своєї соцмережі гучним анонсом, пообіцявши невдовзі оприлюднити один із найважливіших дописів у своїй кар’єрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Truth Social.

«Моя наступна правда буде однією з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. Насолоджуйтеся!» – заявив Трамп.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп закликав Україну якнайшвидше дати згоду на перемовини з Росією в Туреччині, назвавши це можливістю перевірити, чи існує взагалі шанс домовитися. Про повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика у мережі Truth Social.

Трамп зазначив, що хоча президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у досягненні миру, Київ все одно має пристати на пропозицію щодо переговорів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню. Як інформує «Главком», про це глава держави написав у соцмережі Х.

«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства», – сказав Зеленський.