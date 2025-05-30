Трамп уникнув прямої відповіді, ким є Путін – добрим чи поганим хлопцем

Трамп заявив, що російські обстріли Києва, напередодні перемовин, його дуже здивували і розчарували

«Ми збиралися вирішити проблему – і раптом почалися обстріли ракетами»

Президент США Дональд Трамп під час прощальної пресконференції з мільярдером Ілоном Маском уникнув відповіді на запитання, чи є диктатор Путін хорошим або поганим хлопцем, передає «Главком».

Лише додав, що вони з Путіним пройшли «через багато речей». Водночас Трамп заявив, що російські обстріли Києва, напередодні перемовин, його дуже здивували і розчарували.

«Я побачив речі, які мене дуже здивували. Наприклад, ракети, що летять у такі міста, як Київ, під час переговорів, які, як я вважав, могли вже бути близькими до завершення. Ми майже вирішили проблему. І раптом ракети летять у кілька міст, і люди гинуть. Я бачив речі, яких не очікував. А я не люблю несподіванок. У цьому сенсі я дуже розчарований», – сказав він.

Серед іншого американський лідер наголосив, що він має справу з впертими лідерами, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним.

До слова, президент США Дональд Трамп встановив двотижневий термін для російського диктатора Путіна для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню.

Як пише NBC News, американський лідер додав лише «завуальовані погрози щодо наслідків для Москви, якщо він не буде задоволений».

Нагадаємо, Politico пише, що Трамп уже кілька місяців натякає, що переломний момент настане лише за два тижні. Видання підрахувало, скільки ж разів Трамп давав термін два тижні на запитання, що стосувались російсько-української війни та Путіна особисто.

Раніше Дональд Трамп заявив, що за потреби може зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним і главою України Володимиром Зеленським.

Трамп висловив думку, що Путін не хоче закінчувати війну проти України, граючись з вогнем. За словами президента США, за декілька тижнів стане відомо, чи хоче російський диктатор «нас обдурити».