Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua

«Кадировці» посилили мародерства на тимчасово окупованих територіях України 

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров повідомив, що відправив на поталу ЗСУ нових  добровольців. Відеокадри з грозненського аеропорту з'явилися у його Telegram-каналі.

«Серед захисників нашої країни є такі сини Вітчизни, що викликають у мене почуття глибокого захоплення та гордості. Це наші славні добровольці, сповнені відваги, мужності та патріотизму, які на поклик серця відгукнулися для участі у СВО», – написав Кадиров під відео.

Глава Чечні заявив, що добровольцям створили всі умови для ретельної бойової підготовки та оснащення, а регіональний фонд імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова навіть оплачує їм дорогу до Грозного. і це при тому, що російські мобілізовані постійно скаржаться на погане оснащення та відсутність підготовки перед відправкою на фронт.

Як раніше повідомлялося, чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.

Цьому сприяє велика кількість «кадировців», переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності.

Раніше  Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці. 

Читайте також: Кадиров погрожує Заходу джихадом
Теги: Telegram відео добровольці війна Рамзан Кадиров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України (відео)
Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України (відео)
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
Війна в Україні. Ватикан висунув несподівану пропозицію
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
14 друзів Путіна: хто допомагає воювати проти України
Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Brimstone 2 (відео)
Британія офіційно підтвердила передачу Україні ракет Brimstone 2 (відео)
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
Путін готувався напасти на ще одну країну – Newsweek
Чеченська діаспора оголосили про створення свого руху у Франції
Чеченська діаспора оголосили про створення свого руху у Франції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Бельгія виділяє нову допомогу Україні
16K
Борис Джонсон перекваліфікувався у вантажника, щоб допомогти Україні
16K
Митрополит Онуфрій і двоголовий паспорт
15K
27 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15K
Російські «еліти» сподіваються на смерть Путіна
14K
Орбан здивував нетиповою заявою щодо війни в Україні

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту