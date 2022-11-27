Кадиров показав, як відправляє добровольців на війну проти України (відео)

«Кадировці» посилили мародерства на тимчасово окупованих територіях України

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров повідомив, що відправив на поталу ЗСУ нових добровольців. Відеокадри з грозненського аеропорту з'явилися у його Telegram-каналі.

«Серед захисників нашої країни є такі сини Вітчизни, що викликають у мене почуття глибокого захоплення та гордості. Це наші славні добровольці, сповнені відваги, мужності та патріотизму, які на поклик серця відгукнулися для участі у СВО», – написав Кадиров під відео.

Глава Чечні заявив, що добровольцям створили всі умови для ретельної бойової підготовки та оснащення, а регіональний фонд імені Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова навіть оплачує їм дорогу до Грозного. і це при тому, що російські мобілізовані постійно скаржаться на погане оснащення та відсутність підготовки перед відправкою на фронт.

Як раніше повідомлялося, чеченський бойовик Рамзан Кадиров посилює свою владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганських областей.

Цьому сприяє велика кількість «кадировців», переважна частина яких знаходиться в тилу й має необмежену владу в регіоні. Вони активно мародерять регіон, вивозячи до Чечні техніку з підприємств, та просто коштовності.

Раніше Кадиров заявив, що указ президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію не буде виконуватись у його республіці.