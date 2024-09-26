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Токіо надіслав Пекіну важливий сигнал у Тайванській протоці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Токіо надіслав Пекіну важливий сигнал у Тайванській протоці
Есмінець Sazanami патрулював Тайванську протоку
фото із відкритих джерел

Токіо вирішив послати сигнал Пекіну про те, що спроби обмеження судноплавства в цій акваторії, а також порушення японського повітряного простору, є неприйнятними

Есмінець Морських сил самооборони Японії Sazanami вперше провів патрулювання в Тайванській протоці. Про це повідомила газета Yomiuri, посилаючись на джерела у військовому відомстві країни.

Як пишуть автори, Токіо вирішив послати сигнал Пекіну про те, що спроби обмеження судноплавства в цій акваторії, а також порушення японського повітряного простору, є неприйнятними.

Крім того, протоку також пройшли кораблі австралійських та новозеландських військово-морських сил. З 26 вересня вони проведуть спільні з японськими моряками навчання у Південно-Китайському морі, сказано у матеріалі.

Раніше 23 вересня російський військовий літак тричі порушив повітряний простір Японії. Це спонукало винищувач вперше в історії запустити сигнальну ракету, російський патрульний літак Іл-38 тричі пролетів над водами Японського моря на північ від острова Ребун у північній японській префектурі Хоккайдо в період з 13:00 до 16:00, зазначає міністерство оборони.

До слова, Японія запустила на орбіту новітній супутник-розвідник.Ракета-носій середнього класу H-IIA 26 вересня стартувала на орбіту з японським розвідувальним супутником IGS Radar 8. Про це повідомила компанія-розробник Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

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Теги: обмеження навчання літак Японія

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