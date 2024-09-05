ChatGPT на уроках: штучний інтелект прорвався до шкіл Канади

Нові уроки цифрової грамотності у Канаді розвиватимуть у дітей критичне мислення, зокрема і щодо застовування штучного інтелекту

Велике місто Канади анонсувало спірне нововведення щодо використання штучного інтелекту. Разом із новим навчальним роком у школі запустять і нові програми, які сподобаються не всім канадцям. Про це пише Vancouverok.

Католицькі школи Оттави вже з перших днів нового навчального року запроваджують використання штучного інтелекту при навчанні дітей. Зокрема, штучний інтелект застосовуватимуть для вирішення математичних завдань та складання конспектів та есе. Педагоги також зможуть спілкуватися з роботами, наприклад, для перевірки домашніх завдань.

Рада директорів шкіл заявляє, що хоче знайти баланс між етикою та механізмами використання штучного інтелекту для навчання 45 тис. школярів цифрової грамотності. Старшокласникам дозволять застосовувати штучний інтелект для розробки ідей творчих проєктів, узагальнення складних документів або створення ілюстрацій та презентацій.

Щодо учнів з 1 по 6 класів, використання штучного буде на розсуд вчителя. Тільки педагог вирішуватиме, чи зможе дитина замість букваря займатися з штучним інтелектом. А такі інструменти, як ChatGPT та Google Gemini, будуть доступні учням віком 13 років та старшим.

«Ми розглядаємо експеримент як чудову нагоду для наших учнів критично подумати про те, що створюється штучним інтелектом. До того ж ми зрозуміємо: страх перед штучного інтелекту – це упередження попередніх поколінь чи інструмент для будівництва кращого світу», – прокоментував голова Ради шкіл Том Д'Аміко.

Організатори вважають, що нові уроки цифрової грамотності розвиватимуть у дітей критичне мислення. Так підростаюче покоління зрозуміє ризики майбутнього – відверті обмани та підробки від штучного інтелекту і навчиться розрізняти фейки.

До слова, у Нідерландах заборонили мобільні телефони для початкових шкіл, раніше це стосувалося лише середніх шкіл. Міністерство освіти країни вважає, що мобільні телефони та гаджети відволікають учнів від навчання, не дають їм зосередитися. А в школах, де користуватися телефоном заборонено навіть на перервах, нібито покращується атмосфера між учнями.