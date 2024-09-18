Японія висловила занепокоєння про запуск балістичної ракети Північною Кореєю

Повітряна ціль впала за межі виключної економічної зони Японії

Сьогодні вночі, 18 вересня, Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Східного моря. За повідомленнями південнокорейських та японських ЗМІ, повітряна ціль впала за межами виключної економічної зони Японії. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap News та японське новинне агентство NHK.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив факт запуску, але деталі щодо типу та характеристик ракети поки що не розголошуються.

Японський уряд також повідомив про запуск того, «що схоже на балістичну ракету» з боку КНДР.

У публікації Yonhap News також йдеться про те, що за даними державних ЗМІ, минулого четверга в КНДР провели випробування нової 600-мм реактивної системи залпового вогню.

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