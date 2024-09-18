Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Японія висловила занепокоєння про запуск балістичної ракети Північною Кореєю

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Японія висловила занепокоєння про запуск балістичної ракети Північною Кореєю
Вночі Північна Корея запустила балітичну ракету
фото з відкритих джерел

Повітряна ціль впала за межі виключної економічної зони Японії

Сьогодні вночі, 18 вересня, Північна Корея провела черговий запуск балістичної ракети у бік Східного моря. За повідомленнями південнокорейських та японських ЗМІ, повітряна ціль впала за межами виключної економічної зони Японії. Про це повідомляє південнокорейське видання Yonhap News та японське новинне агентство NHK.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї підтвердив факт запуску, але деталі щодо типу та характеристик ракети поки що не розголошуються.

Японський уряд також повідомив про запуск того, «що схоже на балістичну ракету» з боку КНДР.

У публікації Yonhap News також йдеться про те, що за даними державних ЗМІ, минулого четверга в КНДР провели випробування нової 600-мм реактивної системи залпового вогню.

Нагадаємо, Італія передасть Україні Samp/T: названо терміни.

Читайте також:

Теги: Японія Північна Корея балістичні ракети

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Тайваню Лай Цінде. Якщо Китай має претензії до Тайваню, то він також має вимагати від Росії своїх «історичних» земель на Далекому Сході» – каже він
Україна й Тайвань: ми в одному човні?
5 вересня, 18:00
Окупанти втретє поспіль, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23
Атака на Київ: влада повідомила про наслідки
18 серпня, 07:03
Запуск російської ракети «Іскандер»
«Іскандери», «Калібри» та «Кинджали»: характеристики ракет, якими РФ б’є по Україні
20 серпня, 10:29
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
Масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
21 серпня, 10:25
Польський винищувач F-16 може захищати небо країни
Збиття російських повітряних цілей над країною: як реагують жителі Польщі
2 вересня, 12:42
США відреагували на передачу іранських ракет Росії
США відреагували на передачу іранських ракет Росії
7 вересня, 02:00
Іран отримає винущувачі Су-35
Що Росія віддала Ірану за ракети? Розкриття від ISW
7 вересня, 06:40
Іран передав Росії балістичні ракети для атаки на Україну
Поставки балістичних ракет Росії: Франція, Німеччина та Британія зробили спільну заяву
10 вересня, 17:00
Північна Корея 12 вересня запустила балістичні ракети в бік Східного моря
МЗС України відреагувало на запуски балістичних ракет Північною Кореєю
12 вересня, 14:32

Соціум

Японія висловила занепокоєння про запуск балістичної ракети Північною Кореєю
Японія висловила занепокоєння про запуск балістичної ракети Північною Кореєю
Збройні сили Йорданії збили невідомий безпілотник на кордоні
Збройні сили Йорданії збили невідомий безпілотник на кордоні
У Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області – партизани
У Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області – партизани
У Польщі збільшилась кількість жертв внаслідок повені
У Польщі збільшилась кількість жертв внаслідок повені
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
Китай підняв винищувачі через політ літака США над Тайванською протокою
РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані
РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
32K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть не потрібні
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
15K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
12K
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua