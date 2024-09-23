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Японія вперше випустила сигнальну ракету через російський військовий літак

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Японія вперше випустила сигнальну ракету через російський військовий літак
23 вересня російський військовий літак порушив повітряний простір Японії
фото: Міноборони Японії

Прем'єр Японії Фуміо Кісіда доручив урядовцям «твердо і спокійно» відреагувати на вторгнення Росії в повітряний простір країни

Сьогодні, 23 вересня, російський військовий літак тричі порушив повітряний простір Японії. Це спонукало винищувач вперше в історії запустити сигнальну ракету. Про це повідомляє Kyodo News.

Російський патрульний літак Іл-38 тричі пролетів над водами Японського моря на північ від острова Ребун у північній японській префектурі Хоккайдо в період з 13:00 до 16:00, зазначає міністерство оборони.

Видання пише, що прем'єр Японії Фуміо Кісіда доручив урядовцям «твердо і спокійно» відреагувати на вторгнення Росії в повітряний простір, тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами та іншими країнами.

«Порушення повітряного простору нашої країни російським військовим патрульним літаком викликає надзвичайний жаль», – сказав генеральний секретар Кабміну Японії Йосімаса Хаясі, додавши, що уряд «рішуче» закликає Росію не допустити повторення подібного інциденту.

Раніше Японія також підіймала в повітря винищувачі після того, як російські військові літаки вперше за п'ять років облетіли архіпелаг. Згідно із заявою Міністерства оборони Японії, із ранку до полудня 12 вересня два російські літаки Ту-142 пролетіли із моря між Японією і Південною Кореєю в напрямку префектури Окінава.

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Теги: військові росія літак Японія росіяни

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