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Японія хоче виробляти нову енергію: 2 ГВт і $100 млн на виробництво

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Японія хоче виробляти нову енергію: 2 ГВт і $100 млн на виробництво
Toyo Solar незабаром побудує завод у США для виробництва сонячних модулів
ілюстративне фото

Енергетичний планують реалізувати тільки в США

Японська компанія Toyo Solar, яка виробляє сонячні панелі, планує побудувати у США завод потужністю 2 ГВт із бюджетом у 100 мільйонів доларів, повідомляє econews.

Toyo Solar приходить до США з надзвичайно передовою технологією. Завод компанії з виробництва сонячних панелей наразі зосереджуватиметься на сонячних модулях, але згодом також буде виготовляти пластини та елементи.

Кожен тип виробництва відрізняється, і компанія хоче зосередитися на створенні модулів для продажу на ринку США. Модулі являють собою набори сонячних елементів і, як правило, більші за типові сонячні елементи. Вони також генерують більше енергії.

Сонячна технологія Toyo Solar ефективніша за старіші моделі. Незважаючи на те, що Toyo Solar використовує кремній як напівпровідниковий матеріал, вона використовує PERC (задня комірка з пасивованим емітером) і двосторонні комірки для підвищення ефективності. Старіші сонячні батареї здатні перетворювати лише 10-15% сонячного світла на електрику.

Сонячні батареї Toyo Solar майже подвоїли цю кількість, і технологія стає лише кращою.

Також варто зауважити, що уряд США надає великі стимули компаніям, які працюють на сонячній енергії. Закон про зниження інфляції (IRA) надає податкові пільги будь-якій компанії, яка допомагає країні перейти на чисту енергію. 

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Теги: завод енергетика Японія США

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