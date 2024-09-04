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Кораблі, літаки, бронепоїзд. Як пересуваються сини Путіна від Кабаєвої

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Кораблі, літаки, бронепоїзд. Як пересуваються сини Путіна від Кабаєвої
Крім яхт та бронепоїзда у розпорядженні у родини кілька літаків та вертольотів
фото з відкритих джерел

Для «прогулянок» російськими річками для синів Путіна та Каабаєвої виділяють одночасно три кораблі

Російський диктатор Володимир Путін має двох малолітніх синів – Івана та Володимира – від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Для пересування країною у розпорядженні Кабаєвої є власний повітряний та морський флот. Крім того, кораблі майже не фіксуються на радарах. Про це йдеться в розслідуванні центру «Досьє».

Журналісти зазначають, що більшість судів, пов'язаних з Путіним, останніми роками перейшли в режим тиші і вимкнули обладнання, що передає місцезнаходження (AIS). Однак 8 серпня 2023 32-метрова яхта Nega на більш як пів години з'явилася на радарах.

Влітку 2023 року Nega супроводжувала 84-метрову яхту Graceful, на борту якої були Кабаєва та двоє її дітей, розповідає співрозмовник «Досьє». Загалом для них виділили три судна. Graceful – найбільше, на борту мешкали спортсменка з дітьми, до яких ненадовго приєднався сам Путін. Друга яхта трохи менша, на її борт щоранку близько 8 години доставляли дітей. Там вони займалися з учителями, а ввечері приблизно о 10 годині поверталися назад. Третя яхта найменша, на ній розмістили лише персонал. Судна трималися на відстані один від одного, щоб не привертати увагу, але при цьому були досить близько, щоб дітей можна було переправляти з одного корабля на інший за допомогою невеликого човна.

Крім яхт та бронепоїзда у розпорядженні у родини кілька літаків та вертольотів. Джерело надало «Досьє» фото та відео, зроблені на борту повітряних суден. У двох випадках до кадру потрапили бортові номери – це літак RA-09609 та вертоліт RA-22377. Перший номер належить бізнес-джету Dassault Falcon 900LX. 

Бізнес-джет Dassault Falcon 900LX, яким користується родина Путіна; листопад 2020 року
Бізнес-джет Dassault Falcon 900LX, яким користується родина Путіна; листопад 2020 року
фото: jetphotos.com

Авіакомпанії також орендують та обслуговують:

  • два бізнес-джети Dassault Falcon 7X, один з яких відноситься до спеціального льотного загону «Росія»;
  • джет Dassault Falcon 8X;
  • новий російський Ту-204;
  • два англо-італійських вертольоти AgustaWestland AW139;
  • два франко-німецькі вертольоти Eurocopter EC 145;
  • чотири російські вертольоти Мі-8.

Вертоліт RA-22377 моделі Мі-8АМТ належить «Транснафті», експлуатант – авіакомпанія «Тулпар Ейр». Це дочірня структура нафтохімічного холдингу ТАІФ, який об'єднався із «Сібуром» (співвласник компанії – Геннадій Тимченко). Весь цей флот потрібен для перевезення родичів Путіна та обслуговуючого персоналу, йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо, існування двох синів Путіна розслідувачам підтвердила людина, яка працює в одній із резиденцій диктатора. Джерело також розповіло подробиці життя дітей.

Старший син, Іван, народився у 2015 році у Швейцарії. Молодший, Володимир, у 2019 році в Москві. Про це раніше також повідомляла швейцарська газета Sonntags Zeitung.

До слова, нещодавно російський диктатор Путін визнав, що з Китаєм його пов'язує настільки «міцна дружба», що навіть його онуки вільно розмовляють китайською мовою.

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Теги: росія Газпром путін літак вертоліт корабель перевезення відео Аліна Кабаєва

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