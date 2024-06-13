Експрацівники SpaceX судитимуться з Ілоном Маском через домагання та приниження

Колишні співробітники SpaceX стверджують, що Маск нібито встановлював на робочому місці сексуальні фотографії, меми та коментарі, які принижували жінок та ЛГБТ

Звільненні співробітники SpaceX подали позов до суду штату Каліфорнія проти гендиректора компанії Ілона Маска за систематичні приниження жінок та представників ЛГБТ-спільноти й створення ворожої атмосфери. Про це пише Bloomberg.

«Маск свідомо та цілеспрямовано створив небажане вороже робоче середовище, засноване на його поведінці, встановлюючи на робочому місці огидні сексуальні фотографії, меми та коментарі, які принижували жінок та/або ЛГБТК+», – йдеться в позові восьми колишніх працівників.

Позивачі стверджують, що дехто отримував образливі коментарі в стилі Маска від інших колег, що «створило надзвичайно незручну ворожу робочу атмосферу».

Колишні інженери SpaceX повідомили, що після того, як мільярдер публічно висміяв звинувачення його в неналежній поведінці у 2022 році, працівники компанії написали відкритого листа, де висловили занепокоєння щодо його поведінки та культури компанії.

Колишні працівники вважають, що їх звільнили саме за ці скарги й Маск нібито особисто ухвалив рішення. Так, у позові йдеться, що коли співробітник відділу кадрів запропонував спочатку провести розслідування, Маск відповів: «Мені байдуже – звільни їх». Після звільнень SpaceX заявляла, що вони відбулися через порушення політики компанії працівниками.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal випустило публікацію про звинувачення Маска в сексуальних домаганнях до жінок у SpaceX. Одна зі співрозмовниць WSJ заявила, що гендиректор попросив її народити йому дітей. Ще одна жінка заявила, що Маск пропонував їй подарувати коня в обмін на секс із ним.

Раніше компанія американського мільярдера Ілона Маска Tesla Motors, яка займається виробництвом електромобілів, подала позов проти кількох британських підлітків, звинувачуючи їх у «несумлінній конкуренції».

До слова, американський бізнесмен Ілон Маск консультує колишнього президента США Дональда Трампа у питаннях, що стосуються криптовалют, оскільки політик все частіше вдається до їхнього використання під час передвиборчої кампанії.