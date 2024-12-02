Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський розкрив втрати українців у війні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розкрив втрати українців у війні
Від 24 лютого 2022 року на війні загинуло менше 80 тисяч українців
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Президент спростував дані, які поширюють західні ЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення в боях проти РФ загинули менше 80 тисяч людей. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для Kyodo News, яке опублікував Офіс президента.

«Я не можу поділитися цифрами. Дехто нещодавно, здається, в американській пресі, подав інформацію, що українців загинуло 80 тисяч. Я хочу сказати, що ні – менше. Набагато менше. Набагато», – наголосив український лідер.

Нагадаємо, що, за даними Міноборони України, у листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення – 45 720 військових. Також у Міноборони порахували, що сумарні втрати ворога в озброєнні та техніці у листопаді сягають понад $3 мільярди.

Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, РФ у війні з Україною станом на 2 грудня втратила близько 743920 осіб убитими і пораненими.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що втрати російських окупантів на фронті цієї осені перевершили всі очікування

Читайте також:

Теги: війна українці Володимир Зеленський Україна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Удари далекобійною зброєю – узгоджена ісорія...»
Далекобійні удари по Росії, або Колективне знущання над Путіним
18 листопада, 13:54
Свято та традиції 22 листопада
22 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 листопада, 00:05
Михайлів день Україна відзначає 8 листопада
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 листопада, 01:00
Засідання Радбезу ООН буде скликано через звернення України
Радбез ООН проведе екстрене засідання через російські атаки по Україні
27 листопада, 13:01
Росія тривалий час застосовує Grom-E1
Росія використовує нові КАБ Grom-E1: названо дальність
8 листопада, 21:59
Жозеп Боррель на київському вокзалі
Жозеп Боррель прибув до Києва (фото)
9 листопада, 09:51
Байден дозволив передачу мін Україні
Байден дозволив передачу Україні протипіхотних мін – The Washington Post
20 листопада, 06:15
Орієнтовна вартість знищеного ворожого радіолокаційного комплексу складає $5 млн
Розвідка знищила у Криму російську радіолокаційну станцію, вартістю $5 млн
28 листопада, 18:14
Міністр економіки розповів про новий порядок бронювання працівників
Міністр економіки розповів про новий порядок бронювання працівників
29 листопада, 05:30

Події в Україні

Зеленський розкрив втрати українців у війні
Зеленський розкрив втрати українців у війні
Візит Шольца до України, новий пакет допомоги від Німеччини. Головне за 2 грудня
Візит Шольца до України, новий пакет допомоги від Німеччини. Головне за 2 грудня
Графіки відключення світла на 3 грудня: дані «Укренерго»
Графіки відключення світла на 3 грудня: дані «Укренерго»
Українська металургія має стати рушієм відродження України – ректор Метінвест Політехніки
Українська металургія має стати рушієм відродження України – ректор Метінвест Політехніки
Розвідка повідомила, скільки ракет КНДР застосувала Росія проти України
Розвідка повідомила, скільки ракет КНДР застосувала Росія проти України
Як працює алгоритм щодо добровільного повернення військових на службу? Пояснення ДБР
Як працює алгоритм щодо добровільного повернення військових на службу? Пояснення ДБР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
13K
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
11K
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
7483
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4663
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua