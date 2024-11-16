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Зеленський заявив, що українці мають готуватися до блекаутів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський заявив, що українці мають готуватися до блекаутів
Володимир Зеленський закликав українців готуватися до відключень світла
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Україна готується до комбінованих ударів Росії по енергетиці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжуватиме комбіновані удари по енергетиці, тому українцям варто готуватися до блекаутів. Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

«Щоденно ми розуміємо, що вони можуть зробити. Вони будуть і далі продовжувати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво. Для чого все? Безумовно, блекаути – звісно, незадоволення людей, незадоволення суспільства», – сказав президент.

Водночас, за словами Зеленського, Україна наразі «в дуже непоганому положенні».

«Різні види захисту електромережі повинні бути. Ми готові, наприклад, на сьогодні, не буду говорити в кількості, але щодо кількості домовленостей щодо ракет для Patriot, NASAMS, Hawk, IRIS-T тощо, багатьох систем ППО ми зараз знаходимось в дуже непоганому положенні», – наголосив президент.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що запроваджені у середу обмеження електропостачання для бізнесу тимчасові, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться.

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Теги: енергетика електроенергія українці Володимир Зеленський Україна блекаут відключення світла

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