Трамп розкритикував журналіста через запитання про Путіна

Трамп не відповів на запитання про Путіна

Журналіст поцікавився, чому російський диктатор Путін ігнорує всі вимоги США

Президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання кореспондента телеканалу MS NOW щодо ігнорування Володимиром Путіним американських вимог про перемир'я в Україні, натомість розкритикувавши саме медіа. Про це пише «Главком».

Інцидент стався ввечері 9 листопада за київським часом під час брифінгу, який американський лідер проводив спільно з очільником UFC Даном Уайтом. Перед тим як перейти до запитань преси, Трамп публічно запропонував Уайту посаду прессекретаря Білого дому, однак той відмовився, пославшись на відсутність інтересу до політики.

Коли слово взяв представник MS NOW, він нагадав Трампу, що той за останні 22 місяці неодноразово встановлював очільнику Кремля дедлайни для укладення перемир'я, а також провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, проте Путін проігнорував усі вимоги Вашингтона.

У відповідь глава Білого дому запитав: «Він що, воював проти нас?», після чого поцікавився, яке видання представляє кореспондент. Почувши назву MS NOW, Трамп перейшов до критики мовника і так і не відповів по суті запитання.

«MS NOW – це фальшивка. Це підробка. Я не хочу відповідати на ваше запитання. У MS NOW найнижчі рейтинги за всю історію. Раніше це був MSDNC. Це один із найгірших телеканалів. Ви фальшива мережа», – заявив Трамп.

Нагадаємо, у вівторок та середу, 10-11 листопада, в Абу-Дабі запланований тристоронній формат переговорів за участі представників України, США та Росії. Водночас у ці дні в місті перебуватимуть і представники європейських країн.

Україна проведе окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами під час переговорів в Абу-Дабі. Вони відбудуться без участі Росії та будуть присвячені узгодженню позицій і подальших кроків у дипломатичному процесі.

До слова, зять американського президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом зустрінеться з представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.