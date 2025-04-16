Трамп заборонив співробітникам Мін'юсту США публікації у соцмережах

Дональд Трамп ввів нові заборони для співробітників Мін'юсту

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила співробітникам Міністерства юстиції публікувати у соцмережах дані, пов'язані з їхньою роботою в уряді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

«Співробітники Міністерства юстиції США не повинні публікувати в соціальних мережах нічого, що пов'язане з їхньою роботою в уряді. Рішення ухвалене після того, як хвиля нових політичних призначенців почала підбадьорювати Трампа і критикувати його опонентів в інтернеті», – пише Reuters.

За словами одного з джерел, поінформованого про ситуацію, зміну вніс заступник генерального прокурора Тодд Бланш, якого засмутила риторика деяких політичних призначенців.

Хоча відомство, як зазначає Reuters, «завжди накладало» обмеження на використання соцмереж співробітниками, забороняючи їм обговорювати закриті розслідування або робити політично мотивовані заяви, які можуть завдати шкоди неупередженості департаменту, нова політика «набагато ширша». Співробітники повинні використовувати соціальні мережі, не завдаючи «шкоди ефективності роботи відділу».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ з метою перенесення урядових установ за межі Вашингтона, щоб забезпечити їхню «ефективну» роботу «там, де проживають люди».