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CNN вперше показав портрет, який Путін передав у подарунок Трампу

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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CNN вперше показав портрет, який Путін передав у подарунок Трампу
На портреті Трамп піднімає кулак на сцені передвиборчого мітингу в Батлері
фото: CNN

У березні президент Росії Володимир Путін подарував Дональду Трампу таємничий портрет президента США

Довгий час про портрет Дональда Трампа, створений російським художником, було відомо лише уривчасті деталі. CNN розповів про авторство картини, яка зображує момент після невдалої спроби замаху на життя президента США, пише «Главком».

На портреті Трамп піднімає кулак на сцені передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, у липні 2024 року. Цей жест символізує його силу та єдність з Америкою після замаху.

Як зазначає видання, автором портрету є Нікас Сафронов.

CNN вперше показав портрет, який Путін передав у подарунок Трампу фото 1
фото: CNN

«Для мене було важливо показати кров, шрам і його хоробрість під час замаху на його життя. Він не зламався і не злякався, а підняв руку, щоб показати, що він єдиний з Америкою і поверне те, на що вона заслуговує», – сказав художник CNN у Москві.

За словами Сафронова, для портрета Трампа до нього «прийшли деякі люди, які сказали, що хочуть, щоб я намалював Трампа таким, яким я його бачу». Спочатку він не знав, ким були його «відвідувачі», пояснивши, що як видатний художник «є клієнти, які не вдаються в подробиці», але він підозрював, що це Кремль.

«Коли я почав портрет, я зрозумів, що це може зблизити наші країни, і вирішив не брати грошей, тому що підозрював, для чого ця картина», – розповів художник.

Нагадаємо, поряд із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом стріляли.

У вересні передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.

«Президент Трамп у безпеці після пострілів у його районі. Наразі жодних додаткових подробиць немає», – заявив тоді представник передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг.

Теги: Дональд Трамп картина

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