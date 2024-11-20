Трамп обрав міністеркою освіти бізнесвумен, яка займалася створенням реслінг-шоу

Мак-мен очолювала Адміністрацію малого бізнесу під час першого президентського терміну Трампа

Новообраний президент Дональд Трамп оголосив співзасновницю реслінгового промоушену WWE Лінду Мак-Мен кандидаткою на посаду наступного міністра освіти США. Про це повідомляє АВС News.

«На посаді міністра освіти Лінда буде невтомно боротися за те, щоб розширити «вибір» до кожного штату в Америці і дати батькам можливість приймати найкращі рішення щодо освіти для своїх сімей», – написав Трамп у соцмережах.

Пріоритетами Трампа в галузі освіти в його політичній платформі Agenda47 включають відновлення і розширення батьківських прав і батьківського контролю.

Жінка була співзасновницею WWE разом зі своїм чоловіком Вінсом Мак-Меном. Вона приєдналася до компанії на самому початку, коли вона ще називалася World Wrestling Federation (WWF).

З 1980 до 2009 року Мак-Мен обіймала там керівні посади, включаючи посаду президента та генерального директора. Вона відповідала за стратегічний розвиток компанії, медійні проєкти, а також запуск нових ініціатив, таких як платні трансляції шоу та розвиток бренду як мультимедійної імперії. У 2009 році Лінда вирішила займатися політикою. Вона двічі балотувалася в Сенат США від штату Коннектикут, а згодом приєдналася до уряду Дональда Трампа.

Мак-Мен є головою партії America First Action. Посадовиця також була великим донором передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Крім цього, вона входить до ради директорів соціальної медіаплатформи Трампа – Truth Social.

Також Лінда Мак-Мен балотувалася на посаду міністра торгівлі та очолювала Адміністрацію малого бізнесу під час першого президентського терміну Трампа.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

До слова, зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.