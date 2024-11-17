Прем'єр Британії відмовився говорити з Путіним після того, як з ним поговорив Шольц

Кір Стармер відкинув ідею розмови із російським диктатором Володимиром Путіним

Прем’єр-міністр Кір Стармер відкидає ідею розмови з російським лідером Володимиром Путіним після негативної реакції на канцлера Німеччини Олафа Шольца за телефонний дзвінок російському диктатору. Про це інформує видання The Telegraph.

Стармер прямо не став критикувати канцлера ФРН, однак, зауважує видання, очевидно і не схвалив розмову з главою Кремля.

«Це справа канцлера Шольца, з ким розмовляти. Особисто я не планую розмовляти з Путіним», – наголосив глава британського уряду.

15 листопада Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Це було перше пряме спілкування між німецьким канцлером і російським лідером за майже два роки, адже їхній останній діалог відбувся в грудні 2022 року.

Після розмови Шольц зазначив, що позиція Путіна щодо війни проти України залишилася незмінною. Водночас канцлер наголосив, що вважає цю розмову правильним кроком, оскільки доніс до російського президента, що Україна не залишиться сам на сам з агресором завдяки підтримці її партнерів.

Однак президент України Володимир Зеленський висловив критику на адресу Шольца за цей дзвінок.

«Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І це саме те, що Путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію Росії і вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись», – сказав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорював з президентом України Володимиром Зеленським можливість телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше, після ракетної атаки росіян на Україну 17 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його розмова з Володимиром Путіним показала, що погляди російського диктатора на війну в Україні не змінилися.