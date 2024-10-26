У Грузії розпочались парламентські вибори: в Україні не відкрито жодної дільниці

Грузинський народ обирає нових депутатів

У суботу, 26 жовтня, у Грузії розпочалося голосування на парламентських виборах. Вони вважаються історичними, оскільки результат може привести до євроінтеграційного шляху країни або ж до її зближення з Росією. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Згідно з даними Центральної виборчої комісії Грузії, загальна кількість виборців становить 3 508 294 людини. У суботу для громадян Грузії відкрились 3 111 виборчих дільниць, з яких 3 044 розташовані в країні.

На міжнародному рівні виборчі дільниці працюватимуть у 53 містах 42 країн, загалом за кордоном відкрито 67 дільниць, де зареєстровано 95 910 виборців.

За парламентськими виборами спостерігатимуть 102 місцеві та 64 міжнародні організації, а також 98 засобів масової інформації отримали акредитацію для висвітлення голосування.

У виборах братимуть участь 18 партій. За попередніми опитуваннями, лідирує правляча партія «Грузинська Мрія» з 35%, а серед проєвропейських партій у наступних позиціях:

«Коаліція за зміни – Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа» – 19%;

«Єдність» (об'єднання «Національний рух», «Стратегія Агмашенебелі», «Європейська Грузія») – 16%;

«Сильна Грузія» (об'єднання «Лело», «За народ», «Площа свободи», «Громадяни») – 9%;

«Гахарія – За Грузію» – 8%;

«Гірчі» (Яго Хвічія) – 3%;

Інші партії – 10%.

Таким чином, за прогнозами, «Грузинська мрія» може отримати 61 місце в новому парламенті, тоді як опозиція зможе завоювати 89 мандатів, що свідчить про їхню можливу більшість.

З огляду на високі ставки і невизначеність щодо результатів, багато хто стурбований перспективою безладів після виборів. Вперше в Грузії буде використана нова електронна система підрахунку голосів (з паперовою резервною копією), а результати очікуються через одну-дві години після закриття виборчих дільниць о 20:00 за грузинським часом.

Центральна виборча комісія Грузії раніше оголосила про відкриття 60 виборчих дільниць за кордоном, але в Україні дільниці не були створені через високий ризик і нестабільну ситуацію. Цей крок викликав критику з боку грузинських емігрантів та політичних партій, які вважають, що для забезпечення участі виборців необхідно було відкрити більше дільниць.

До слова, у неділю, 20 жовтня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського. Її слова пролунали на мітингу у Тбілісі «Грузія обирає ЄС».

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.

Нагадаємо, 17 жовтня відбувся новий саміт Європейської ради. За підсумками зустрічі було оголошено про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу.