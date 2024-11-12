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The Washington Post назвала нових кандидатів до команди Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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The Washington Post назвала нових кандидатів до команди Трампа
Трамп активно набирає собі команду на ключові посади у владі США
фото із відкритих джерел

The Washington Post: Конгресмен Майкл Уолтц може стати радником Трампа з національної безпеки

Радником Дональда Трампа з нацбезпеки може стати конгресмен від штату Флорида Майк Уолтц. Про це пише видання The Washington Post.

«Конгресмен Майкл Уолтц (республіканець від штату Флорида, – «Главком»), відставний офіцер спецназу, був запрошений на посаду радника з національної безпеки», – йдеться у матеріалі видання. Зараз цю посаду займає Джейк Салліван.

Це одна з ключових посад, яку призначає президент, вона не вимагає затвердження сенатом. Чиновник на цій посаді координує роботу всіх агентств, які відповідають за питання нацбезпеки, інформує про те, що відбувається, президента і реалізує його політику.

Також The Washington Post повідомляє, що до Білого дому може повернутися колишній радник Трампа Стівен Міллер, який відомий своєю жорсткою позицією щодо нелегальної імміграції. Раніше цього дня Трамп призначить колишнього конгресмена Лі Зелдіна головою Агентства з охорони довкілля. 44-річний Зелдін забезпечить ухвалення швидких рішень щодо дерегулювання, які дозволять звільнити потужність американського бізнесу, вважає Трамп.

Також Дональд Трамп призначив колишнього директора Імміграційної та митної поліції США (ICE) Томаса Хомана відповідальним за безпеку кордонів США. Крім того, Хоман відповідатиме за депортацію нелегальних іноземців до країни їхнього походження

Нагадаємо, Дональд Трамп запропонував кандидатуру Еліс Стефанік на посаду посла США в ООН. Її позиція щодо України була неоднозначною. Politico зазначає, що Стефанік є палким критиком ООН та активно підтримує Ізраїль. Вона неодноразово звинувачувала ООН в антисемітизмі через критику організацією дій Армії оборони Ізраїлю під час війни з ХАМАС у Секторі Гази.

 

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Теги: Дональд Трамп вибори у США президент радник

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