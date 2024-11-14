Спортсменка, красуня і республіканка. Трамп обрав собі прессекретарку

Дівчина знайома з 47-м президентом США ще з 2015 року

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп не припиняє дивувати призначеннями. Про перші ймовірні кадрові рішення «Главком» повідомляв тут і тут.

Тепер піде мова про особистого прессекретаря нового-старого президента. Цю посаду американські ЗМІ пророкують 29-річній моделі Елізабет Піпко. Хто ж вона, і за які заслуги може отримати такий кар’єрний зліт?

Елізабет Піпко фото: Instagram elizabethpipko

Молода політикиня

Єврейка за національністю, Елізабет має цілком українське прізвище і білоруське коріння. Вона – онука відомого білоруського художника-графіка Марка Кліонського. Він народився у Мінську, і зараз чимало його робіт виставлено у Національній портретній галереї у Вашингтоні, а також Державному Російському музеї у Санкт-Петербурзі. Елізабет розповідала, що дідусь ніжно називав її «лялечкою» та всіляко балував її. Водночас свого батька модель у книгах назвала «одним із найсуворіших батьків, яких ви коли-небудь зустрічали».

Отже, батьки виховували Елізабет у суворості та дисципліні. Дисципліні дуже сприяв і професійний спорт: дівчина займалась фігурним катанням. У 15 років вона серйозно пошкодила щиколотку, травма виявилась несумісною із продовженням спортивної кар’єри. Проте Елізабет швидко зорієнтувалась і почала працювати фотомоделлю, причому вельми успішно.

Цікавий факт: тренування Елізабет з фігурного катання відбувалися на відомій ковзанці Wollman Rink у Центральному парку Нью-Йорка, яка належала Дональду Трампу.

Та бути об’єктом для гарних світлин для амбітної Елізабет було замало: дівчина закінчила Гарвардську школу, а згодом здобула ступінь магістра наук в університеті Пенсильванії. Уже в 20 років вона робить перші кроки у політиці. У 2015 році почала волонтерити на передвиборчій кампанії Трампа. Саме у республіканському середовищі вона зустріла свого майбутнього чоловіка – підприємця з IT-сфери Даррена Сентінелло. Причому, схоже, вони обидва так чи інакше входили в коло спілкування Трампа: у соцмережах обидва виклали принаймні дві світлини із Трампом та першою леді ще за попередньої каденції.

У 2018 року Елізабет одружилася із Дарреном (на фото зліва) фото: dee_centinello

У січні 2023 року Піпко продовжує активну публічну діяльність: вона запустила платформу пам'яті Голокосту Lest People Forget. Крім того, у рамках Республіканської партії вона заснувала рух «Вихід» (The Exodus Movement), метою якого є боротьба з антисемітизмом та заохочення євреїв до виходу з Демократичної партії.

Певно, активність Піпко на благо республіканців у партії оцінили, і у травні 2024 року Елізабет отримала посаду прессекретаря Національного комітету Республіканської партії США.

Цікаво, що Піпко не раз бідкалася, що її яскрава зовнішність у політичному житті стала перешкодою. «Щоразу, коли ви чогось досягаєте, завжди знайдуться люди, які скажуть вам в обличчя: «Ймовірно, ви домоглися цього тільки завдяки своїй зовнішності», – бідкалася вона.

фото: Instagram elizabethpipko

Позитивний момент для нас – Піпко вболіває за Україну. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ, Елізабет заявила: вона переймається тим, де і як українські біженці знайдуть притулок. «Я чула, як люди запитують: «Яке нам діло до того, що відбувається сьогодні в Росії та Україні?». Ми, американці, знаємо, що ми відстоюємо, і знаємо, що напад на демократію будь-де – це напад на демократію всюди. Це дуже просто», – сказала вона. Елізабет також сама пов'язує своє походження з Україною. «Я американка у першому поколінні, і вся моя родина походить з колишнього Радянського Союзу, тому я дуже сильно пов’язаний із усім, що зараз відбувається. Члени моєї родини походять з усього регіону, Росії, Естонії, Білорусь і Україна. Багато з того, що робить мене таким, прийшло з цього регіону світу», – зауважувала Піпко.

Елізабет очима підписників

Зробити певні висновки про вподобання Елізабет Піпко можна з її Instagram. До прикладу, на патріотизм, окрім палких дописів, свідчать також купальники кольору американського прапора, або ж із написом USA, у яких молода республіканка періодично з’являється на світлинах.

фото: Instagram elizabethpipko

Втім, перевдяганням у кольори прапору висловлення любові до США не обмежується. Так, півтора роки тому вона так привітала Америку з Днем незалежності: «Нації, яка прийняла моїх батьків з 90 доларами в кишені і дозволила їм побудувати неймовірне життя, дякую».

Піпко обожнює японську кухню –суші і сашимі. Чимало сторіз та дописів Елізабет присвячені саме черговим відвідинам японських ресторанів чи просто купівлі цих страв у магазинах.

фото: Instagram elizabethpipko

До слова, дружина Трампа Меланія у своїх мемуарах розповідала, що не їсть суші, бо ненавидить сиру рибу. Що ж, принаймні, тепер Елізабет складе Трампу компанію, якщо йому захочеться таких страв.

Піпко – фанка серіалу «Друзі». Так, у неї в соцмережах зустрічається і світлина трьох головних персонажів-чоловіків з серіалу, і окремий допис, присвячений померлому Метью Перрі – актору, якій втілив персонажа Чендлера Бінга.

«Напевно, дивно, що моє серце розбите через смерть того, кого я ніколи не знала. Радість і розрада, які ця людина і його талант принесли в моє життя тоді, коли я відчайдушно цього потребувала, – це те, за що я буду завжди вдячна. Дякую за те, що був моїм другом, коли інших друзів я не мала. Спочивай з миром», – написала Піпко.

Неймовірно емоційний і зворушливий досвід вчорашнього відвідування Охеля з президентом Трампом, коли ми відзначали річницю з дня терактів 7 жовтня, – підписала фото у соцмережах Елізабет Піпко

Крім того, відомо, що потенційна прессекретарка наступного президента США любить коней, вміє їздити на них.

Елізабет Піпко також письменниця: чотири роки тому написала і видала книжку «У пошуках свого місця». Загалом в її активі вже три автобіографічні книжки.

фото: Instagram elizabethpipko

Піпко – вельми затребувана фотомодель. Її світлина місяць тому прикрасила аргентинський L’Officiel, а у минулому році – такі глянцеві видання, як Now Magazine, GMaro тощо. Її фото також були у Maxim, Sports Illustrated, Esquire, Grazia.

фото: Instagram elizabethpipko

Загалом під кожним дописом домінують приблизно такі самі коментарі, які можна побачити, скажімо, на сторінці американської співачки Кеті Перрі: «Неймовірна!», «Яка ж ти гарна!», «Я люблю тебе!». Подекуди трапляються коментарі на політичні теми, проте переважна більшість підписників – а їх у Елізабет лише в Instagram 211 тисяч – у захваті від зовнішності та стилю дівчини, яка, ймовірно, стане спікером господаря Білого дому.

Наталія Сокирчук, «Главком»